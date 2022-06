Isabel Macedo se sinceró y contó cómo transita la maternidad: «Me siento mal»

A menos de una semana del nacimiento de Julia, su segunda hija con Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo reveló cómo transita la maternidad. La actriz hizo una especie de catarsis en sus redes sociales y dio detalles del momento especial que atraviesa. A través de sus historias de Instagram, la intérprete se mostró amamantando a la niña desde la cama y confesó que está con algunos dolores. «Acá estamos, cansada es poco, dolorida. No entiendo, me parece rarísimo que te dejen ir tan rapaz, que te hagan ir tan rápido de ahí, porque como que no estás listo para meterle con todo», expresó. Asimismo, reconoció que si bien es una persona con muchas energías, en esta oportunidad le está costando. «Mirá que yo tengo actitud, si hay algo que me sobra es la actitud, vamos para adelante, todo. Pero no me puedo mover, me siento medio mal, me duele todo. Tardo una hora para levantarme de la cama, tardo una hora para todo, pero igual estoy haciendo bastante reposo», comentó. Por otro lado, Macedo admitió que está muy feliz con la llegada de la nueva integrante a la familia y agradeció el cariño y los mensajes que recibieron en estos últimos días. «La cantidad de mensajes lindos…gracias», concluyó.