¡Irresistible! La bailarina de Pasión de Sábado Flor Bruckner, nos cuenta como vive la cuarentena.

Cuando se habla de Pasión de Sábado, tenemos que reconocer que ha dado mujeres hermosas, y entre ellas, se encuentra la joven Flor Bruckner, ésta exuberante rubia que cuenta con un cuerpo único. Pero que todas las miradas, se centran en sus lolas y su cara, por la razón que es dueña de una piel perfecta.

La nota completa;

¿Cómo te trata la cuarentena?

-La cuarentena me trata bastante bien. El tema es que extraño mucho entrenar y extraño mucho mi trabajo bailando en Pasión de Sábado. Pero me la paso estudiando, leyendo, tomando vinito para relajar y tratar de no romperla.

Algo que desde que te conocimos hemos destacado, pero vemos que también te lo destacan en las redes. ¿Cómo haces para tener esa piel tan perfecta? Nosotros decimos, la chica de porcelana. Aparte te hace más atractiva porque tu mirada es una mezcla de ángel y demonio.

-Me vivo poniendo cremas en la cara y el cuerpo todos los días. Me encanta, y aceites también me pongo.

A todas, se les ha triplicado los mensajes subidos de tonos en la cuarentena, ¿te pasa lo mismo?

-La verdad que sí. Se triplican los mensajes en todas las redes desde que empezó todo esto.

¿Tomaste el consejo del gobierno de tener sexo virtual?

-No, por ahora no tome el consejo del gobierno en cuanto a lo del sexo virtual. Pero no lo descarto.

¿Ni bien pase esto, que será lo primero que harás?

-Lo primero que haga cuando termine esto es volver a entrenar! Mi cuerpo me pide ejercitarse a full jaja.

Que un hombre te entreviste está bueno, porque digo…si yo te conquistara, me pasaría que no sabría por dónde comenzar con vos, porque sos hermosa por donde se te mire. ¿Te pasa eso que hay chongos que se sientan como intimidado por semejante diosa?

-Sí, me pasó muchas veces intimidar a los hombres, pero me gusta, es divertido.

¿Dominar o que te dominen?

-En cuanto al sexo me gusta dominar a mí siempre. En todo momento.

¿Qué consejo les darías a las mujeres en la cuarentena?

-A las mujeres les diría que se enfoquen en ellas mismas y que proyecten muchas cosas para cuando finalice esta cuarentena.

Te queremos agradecer porque sos un encanto de mujer, y de persona, esto último, que es fundamental.

Además Flor, es una de las sensaciones en celeb.tv/florbuckner.com.

