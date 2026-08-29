Investigan una red de extorsiones con conexiones en la Unidad Penal N.º 19 de Saavedra

(Por Ciudad Noticias): Una investigación judicial por estafas y extorsiones derivó en una serie de allanamientos simultáneos realizados en Bahía Blanca, Olavarría y en la Unidad Penal N.º 19 de Saavedra, donde, de acuerdo con la pesquisa, funcionaba uno de los puntos desde los cuales se realizaban las comunicaciones utilizadas para llevar adelante las maniobras.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N.º 2 en el marco de una causa encabezada por el fiscal Rodolfo De Lucia, titular de la UFIJ N.º 20.

La investigación comenzó en julio, luego de la denuncia de un hombre que manifestó haber sido extorsionado durante aproximadamente diez días. Según consta en la causa, los responsables lo amenazaban con involucrarlo en una supuesta denuncia por abuso sexual y le exigían distintas sumas de dinero para evitar avanzar con esa acusación.

Durante ese período, la víctima realizó varias transferencias bancarias por un total de 3.369.000 pesos.

A partir del análisis de las cuentas receptoras, los investigadores pudieron reconstruir el movimiento del dinero y establecer presuntos vínculos entre las personas involucradas.

Uno de los datos centrales de la investigación surgió al determinarse que algunas de las líneas telefónicas utilizadas para efectuar las amenazas registraban actividad desde el interior de la Unidad Penal N.º 19 de Saavedra.

Según la pesquisa, para darle mayor credibilidad a la maniobra y generar temor en la víctima, los sospechosos habrían utilizado nombres de funcionarios judiciales y policiales reales durante las comunicaciones.

Como parte del operativo se allanó una vivienda en Olavarría, otro domicilio ubicado en calle San Lorenzo al 700 de Bahía Blanca y dependencias vinculadas al establecimiento penitenciario de Saavedra.

La causa investiga la posible participación de cinco personas. Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes técnicos con el objetivo de obtener nuevas pruebas y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.