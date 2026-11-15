Investigan un importante robo en un establecimiento rural cercano a Médanos

Un establecimiento rural ubicado a unos 20 kilómetros de Médanos fue escenario de un importante hecho delictivo, que actualmente es investigado por la Justicia.

Según informó Info Villarino, el episodio fue denunciado durante la noche del viernes 14 de noviembre, alrededor de las 22:15, cuando el propietario regresó a su estancia, situada sobre el Camino del Chupacabras, en dirección a Laguna Chapalco.

Al ingresar a la propiedad, el damnificado constató que desconocidos habían sustraído una caja fuerte que contenía dinero en dólares, además de tres armas: una escopeta calibre 16, un rifle calibre 22 y un rifle de aire comprimido.

Durante la inspección del establecimiento, también se constató que la camioneta Toyota Hilux del propietario había sido abandonada a unos tres kilómetros de la vivienda principal.

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Villarino. Entre los elementos incorporados al caso se encuentran registros fotográficos y audiovisuales que podrían resultar relevantes para esclarecer lo sucedido.

Fuente: Info Villarino.