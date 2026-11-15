Investigan un importante robo en un establecimiento rural cercano a Médanos

Un establecimiento rural ubicado a unos 20 kilómetros de Médanos fue escenario de un importante hecho delictivo, que actualmente es investigado por la Justicia.

Investigan un importante robo en un establecimiento rural cercano a Médanos

Según informó Info Villarino, el episodio fue denunciado durante la noche del viernes 14 de noviembre, alrededor de las 22:15, cuando el propietario regresó a su estancia, situada sobre el Camino del Chupacabras, en dirección a Laguna Chapalco.

Al ingresar a la propiedad, el damnificado constató que desconocidos habían sustraído una caja fuerte que contenía dinero en dólares, además de tres armas: una escopeta calibre 16, un rifle calibre 22 y un rifle de aire comprimido.

Durante la inspección del establecimiento, también se constató que la camioneta Toyota Hilux del propietario había sido abandonada a unos tres kilómetros de la vivienda principal.

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Villarino. Entre los elementos incorporados al caso se encuentran registros fotográficos y audiovisuales que podrían resultar relevantes para esclarecer lo sucedido.

Fuente: Info Villarino.

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