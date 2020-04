“Inventaron la pelota porque sabían que existiría Maradona”, Totti se rindió ante Diego

El ex capitán histórico de la Roma, Fracesco Totti, demostró con esta frase su gran admiración por (según muchos) el mejor de todos los tiempos, Diego Maradona.

Francesco Totti es una de las grandes figuras que supo tener el fútbol mundial hasta hace muy poco, ya que en 2017 colgó los botines, luego de más de 20 años de defender la camiseta de su querida Roma. “Il capitano” como se lo conoce, también se destacó con la selección italiana con la que fue campeón por última vez en el Mundial Alemania 2006.

Aún con su enorme talento, Totti se deshizo en halagos para Maradona declarando decididamente que es fanático del 10: “Inventaron la pelota porque sabían que existiría Maradona. Él entraba a la cancha para divertirse, el balón lo buscaba a él y no al revés”, contó en el programa “Gomorra”, en una conversación con el actor Salvatore Esposito.

Además, Totti, recordó que cada vez que le tocó jugar en Napoles, tal vez por la clásica rivalidad del sur con el norte no lo recibieron muy bien, pero luego la cosa cambió durante su último partido contra el Napolí en el San Paolo.

“Cuando jugaba y era capitán de la Roma nunca me recibieron bien, pero la última vez que fui me aplaudieron y quedé pasmado. Lo agradeceré siempre, porque fue un gesto significativo. También me aplaudieron cuando volví como dirigente (de la Roma) y me dijeron que sólo fue así con dos personas: conmigo y con Maradona”, comentó Francesco.

Por último, el capitán de la Roma se expresó en relación a la pandemia que vive el mundo y que afecta al fútbol: “En este momento se debe pensar más en la salud antes que en el fútbol, por respeto a quienes no están más. Además, por qué deberíamos volver a jugar sin los tifosi (hinchas) o sin poder cambiarse con los compañeros de equipo. ¿Qué fútbol es ese? Es inútil reiniciar por reiniciar”.

Fuente: Programa “Gomorra”.