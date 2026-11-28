Un importante operativo policial se lleva adelante en Bahía Blanca para encontrar a Jazmín Priscila Parra, una adolescente de 14 años cuyo paradero se desconoce desde el jueves pasado.

En el procedimiento participan efectivos de distintas comisarías de la ciudad y personal del grupo especializado en búsqueda y rescate de personas K9, que realizan tareas de rastrillaje para intentar localizarla.

Según se informó, la joven se retiró de su vivienda alrededor de las 18.30 del jueves y desde entonces no regresó.

Jazmín mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura delgada, tiene tez morena, cabello corto de color colorado y ojos marrones. Al momento de ausentarse vestía una calza negra y zapatillas del mismo color.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad. Cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero puede comunicarse a la dependencia policial más cercana o al servicio de emergencias 911.

BVC