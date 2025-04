Intendente Nebot aclara su compromiso con la Salud Mental en medio de la crisis financiera del municipio

(Por Ciudad Noticias): En una entrevista exclusiva con Ciudad Noticias, el intendente del distrito de Saavedra, Matías Nebot, defendió el servicio de salud mental municipal, desmintiendo rumores sobre su posible cierre. Nebot destacó que su gestión ha sido pionera en dar prioridad a la salud mental, subrayando los avances realizados en los últimos años, como la incorporación de psicólogos a las comunidades locales y la implementación de una mesa de trabajo sobre suicidios dentro del Concejo Deliberante.

“Nosotros hemos logrado la primera articulación con el servicio de salud mental, la Jefatura Distrital de Educación, las escuelas y el municipio. Para nosotros, la salud mental es fundamental”, afirmó Nebot.

El intendente reconoció que el municipio atraviesa una situación financiera extremadamente crítica, lo que ha llevado a su administración a tomar decisiones de reestructuración en varias áreas. No obstante, aseguró que estos ajustes no afectarán el funcionamiento del servicio de salud mental.

“Restructuración no es cerrar. No vamos a cerrar el servicio de salud mental. Lo que estamos evaluando es cómo reestructurar la parte de internación de agudos, pero eso no significa que vaya a desaparecer. Lo están evaluando los profesionales, no hay ninguna decisión tomada”, expresó Nebot.

En relación con los rumores que circulan sobre un posible cierre, el intendente señaló que algunas versiones falsas podrían estar relacionadas con maniobras políticas. “Hay una realidad: cuando se habla de reestructuración, algunos temen por sus empleos. Y, en realidad, también hay quienes, con intenciones políticas, operan en contra nuestro y crean este tipo de informaciones falsas. Pero nosotros no nos vamos a sorprender”, señaló el mandatario.

Nebot reiteró que el municipio continúa comprometido con el bienestar de los empleados municipales y con el cuidado de la salud mental de la comunidad, asegurando que, a pesar de las dificultades económicas, el servicio sigue siendo una prioridad para su gestión.

Con la crisis financiera como telón de fondo, el intendente hizo un llamado a la tranquilidad, reiterando que su administración trabaja para asegurar que los servicios esenciales, como la salud mental, continúen siendo accesibles para todos los ciudadanos del distrito.