Instituciones educativas de Tres Lomas recibieron nuevos aportes económicos de la Cámara de Diputados bonaerense

(Por Ciudad Noticias): Los recursos fueron gestionados a través de un programa de acompañamiento institucional impulsado por la Prosecretaría Administrativa de la Legislatura provincial, a cargo de David Alcalá. Seis establecimientos educativos de Tres Lomas e Ingeniero Thompson resultaron beneficiados.

Seis instituciones educativas del distrito de Tres Lomas recibieron nuevos aportes económicos en el marco de un programa de acompañamiento que desarrolla la Prosecretaría Administrativa de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por David Alcalá, con el propósito de fortalecer el funcionamiento de establecimientos y acompañar las necesidades de sus comunidades educativas.

La formalización de los aportes se concretó el pasado viernes 6 de noviembre, mediante la firma de las disposiciones correspondientes, durante una jornada que incluyó dos encuentros institucionales. El primero tuvo lugar a las 11 en la localidad de Ingeniero Thompson, mientras que el segundo se desarrolló a partir de las 12 en Tres Lomas.

Entre los establecimientos alcanzados por esta nueva asistencia económica se encuentran los jardines de infantes N° 901, N° 902 y N° 903, el Jardín Maternal N° 1, la Escuela Primaria N° 1 y la Escuela Albergue, instituciones que forman parte del sistema educativo del distrito y que podrán disponer de estos recursos para atender distintas necesidades vinculadas con su funcionamiento.

Según se informó, esta entrega constituyó el último desembolso del año contemplado dentro del programa provincial, una iniciativa orientada a brindar respaldo económico a establecimientos educativos mediante la articulación de gestiones y recursos destinados a mejorar sus condiciones de funcionamiento.

La jornada contó con la participación del prosecretario administrativo de la Cámara de Diputados bonaerense, David Alcalá; el inspector jefe distrital de Educación, Fabián Lucarini; el presidente de la ONG ACCIONar X Tres Lomas, Fabio Uriarte, e integrantes de la comisión directiva de esa organización.

La concreción de estos nuevos aportes representa una instancia de acompañamiento para las instituciones beneficiadas, en un contexto en el que la disponibilidad de recursos resulta fundamental para sostener y fortalecer las actividades educativas.

Con esta última entrega del año, el programa impulsado desde la Cámara de Diputados provincial completó una nueva etapa de asistencia económica destinada a establecimientos educativos de Tres Lomas e Ingeniero Thompson.