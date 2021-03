Insólito: Rocío Marengo comparó el atentado a la AMIA con “El baile del koala”

En un móvil con “Hay que ver”, la mediática hizo un desafortunado comentario y tras recibir el repudio de los familiares de las víctimas del ataque terrorista, pidió disculpas.

Luego de confirmar que será una de las participantes de “ShowMatch: la academia”, Rocío Marengo dio un móvil para “Hay que ver”, el programa que conducen Denise Dumas y José María Listorti en El Nueve, que desencadenó un escándalo. En un repaso de su carrera, la rubia recordó “El baile del koala”, la canción que lanzó mientras participaba en “Bailando por un sueño”.

“En 2006 fue lo del koala. Ya no pude estirar más los eventos del koala, necesitaba renovar”, empezó la ex participante de “MasterChef Celebrity” en toco jocoso, pero en el piso del programa no coincidían con las fechas y Denise acotó: “Me acuerdo de estar embarazada de Ema, que nació en 2007, que era el tema del Koala, en esa época”.

Y la actual pareja de Eduardo Fort hizo una desafortunada comparación entre su canción y el atentado a la AMIA que sucedió el 18 de julio de 1994 y en el que murieron 86 personas. “El Koala es como la AMIA, todo el mundo se acuerda dónde estaba cuando pasó eso, ¿entendés? Denise estaba embarazada”, disparó. “No sé si es el mejor ejemplo, pero te la dejo pasar, sigamos”, señaló Listorti.

Sin embargo, Marengo redobló la apuesta: “Pero es como las Torres Gemelas, yo me acuerdo dónde estaba, ¿ustedes se acuerdan?”. “Sí, o cuando murió Alberto Olmedo. Entendí a lo que te referiste, perfectamente. Pero repito, no fueron los mejores ejemplos. Seguí, seguí. No importa”, insistió el conductor. Mientras que su compañera agregó: “Te comparás con todas tragedias, Rocío”.

El comentario no pasó desapercibido y Luis Czyzewski, padre de Paola, una de las víctimas del ataque terrorista, salió a expresar su repudio. “Como padre de una víctima del atentado a la AMIA sentí repugnancia y asco al enterarme de sus palabras”, dijo en diálogo con AJN. Y agregó: “El recuerdo de mi hija, de las otras personas fallecidas en la AMIA y los miles de muertos en las Torres Gemelas solo producen pena y tristeza en sus familiares y en las personas racionales, y estoy seguro que a nadie en su sano juicio le recuerde un baile o un éxito personal”.

Al ver las repercusiones negativas de su entrevista, Marengo decidió hacer un breve descargo en sus redes. “Tengo muy claro que personas bien intencionadas y con buena leche jamás dudarían de mi palabra y entenderían que quise decir. Mi respeto a los familiares y víctimas de los atentados. #ProhibidoOlvidar #justicia #amia #torresgemelas”, escribió en su cuenta de Twitter. Sin embargo, para muchos sus disculpas no fueron suficiente.