Inició la campaña sucia: Ataques de haters a Mosegui y además, rompieron carteles publicitarios de Matías Nebot.

(Por Ciudad Noticias): No es casualidad que poco después de haber brindado una nota por demás interesante y con títulos muy fuertes, llegarían los haters con perfiles truchos para disparar contra la imagen de Silvio Mosegui, precandidato a concejal en segundo lugar en la Lista 6 que encabeza Leticia Iacovelli. No hay que ser muy inteligente para deducir desde que sector agreden a Mosegui, hoy, con una gran llegada en todo el distrito por su trabajo como secretario de deportes a lo largo de seis años.

Lo cierto es que en las últimas horas, Silvio Mosegui, salió a responderle a un haters, los denominados (ODIADORES), que salen a publicar insultos, ofensas, e información errónea con el fin de perjudicar a quien hoy, está mucho mejor visto que sus rivales, como lo son Silvana Ercoli, Adriana Dello Russo, Juan Carlos Magallanes y Anabella Duca.

La lista confeccionada por Hugo Corvatta, está integrada por personajes envueltas en escándalos, tanto judiciales, y otras, con denuncias por robo y falsificación de documentos para quedarse con dinero de jubilados.

CON MUCHA ALTURA, ASÍ RESPONDIÓ SILVIO MOSEGUI:

Es re viejo agredir políticamente, con nombre trucho , todavía mandan hacer eso….soy muy democrático para escucharte personalmente , pero veo q no cambiaste , que feo , en vez de enojo me causa desilusión y entiendo porque te sacaron de todos lados …mañana ando por ahí para hablar

..Pero por fa no te escondas detrás de un nombre falso…

NEBOT Y SCHULMEISTER, OTROS DE LOS ATACADOS

En las últimas horas, se conoció que la cartelería publicitaria de las próximas elecciones, algunas de ellas, fueron quitadas de donde horas antes, el espacio de Todos por Saavedra, las habían colocado.

En esa publicidad, aparece la imagen de Matías Nebot, precandidato a concejal en primer lugar, y Alberto Schulmeister, en tercer lugar.

La imagen del ex delegado saavedrense, está inquietando a más de un espacio y desde la lista que confeccionó Corvatta, consideran que el vecinalismo acaparará votos del electorado enojado con el oficialismo, y de la lista del caudillo del PJ.

Matías Nebot, en dialogo con la emisora La Zero, aseguró que no es la primera vez que esto sucede ya que en su primera candidatura, le ocurrió lo mismo y esto se da cuando algunas listas, no están tan seguras del futuro en el acto electoralista.