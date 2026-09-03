Ingeniero White: Dictaron la prisión preventiva para el acusado del crimen de Santiago Vega

Joaquin Eleazar Larraburu está imputado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego sin autorización legal.

El Juzgado de Garantías N°3 ordenó convertir en prisión preventiva la detención del acusado del homicidio de Santiago Vega cometido el pasado 1 de agosto en Ingeniero White.

El pedido lo había elevado el fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ N° 5.

Joaquin Eleazar Larraburu está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego, de uso civil, sin la debida autorización legal.

Según la causa, en la madrugada del 1 de agosto, en la vía pública, en Plunkett al 3700 a metros de un bar, Larraburu habría utilizado un arma de fuego y, con la intención de causar la muerte de Vega o, habiéndose representado que eso podía suceder con su accionar, le efectuó un disparo a corta distancia que provocó la muerte del joven.

FUENTE: FRENTE A CANO