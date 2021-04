Inferiores: San Martín (S) debuta el sábado ante Automoto en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª.

(Por Ciudad Noticias): Tras un largo parate por la pandemia que comenzó en marzo de 2020, finalmente éste sábado, comienza a rodar la pelota en inferiores.

En el caso de San Martín de Saavedra, estará integrando la zona “B” donde en la primera fecha se medirá con Automoto de Tornquist.

Los encuentros comenzarán a las 12hs.

Zona “A”: San Martín de Santa Trinidad vs. Independiente en 8ª y en 7ª (14:00); El Progreso vs. Blanco y Negro en 8ª y en 6ª (14:00) y Deportivo Sarmiento vs. Boca Juniors en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (12:00).

Zona “B”: Unión Pigüé vs. Tiro Federal de Puan en 8ª y en 7ª (14:00); Puan F. Club vs. Deportivo Argentino en 8ª, 7ª y 5ª (13:00) y San Martín de Saavedra vs. Automoto en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (12:00). Libre: Unión de Tornquist.

Zona “C”: San Martín de Carhué vs. Club Sarmiento en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (12:00); Atlético Huanguelén vs. Empleados de Comercio en 8ª y 7ª (14:00) y Peñarol de Pigüé vs. Racing Club en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (12:00). Aplazado: Atlético Huanguelén vs. Empleados de Comercio en 5ª.