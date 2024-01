Infartantes fotos de la bailarina marplatense Bett Puggioni

(Por Ciudad Noticias): A poco de culminar el primer mes del 2024, Ciudadnoticias.com, vuelve con el clásico espacio de la “Chica de la Semana”. En ésta oportunidad conocerás a una talentosa marplatense que incendia las redes con sus osadas postales.

«Mi nombre es Bettina, más bien conocida como Bett.. nacida en la Ciudad de Mar del Plata, tengo 30 años y mis medidas son (95-60-94). Soy de Libra con ascendente en Acuario. Soy una persona muy emocional, sincera y que va por sus objetivos. No me gustan las medidas tintas, ni la gente ventajera, vivo el presente, confío en mis capacidades y me alegro por los triunfos y logros de las demás personas.

Mi filosofía de vida se basa en ser fiel a uno mismo, empatizar con el entorno, estar abierto a las posibilidades que el universo tiene para brindarnos y de los errores aprender tomarlos como experiencia y crecimiento para seguir evolucionando.

Soy Bailarina profesional, Modelo – Acróbata, Coach Fitness y emocional.

Actualmente me encuentro trabajando en el exterior (Marbella) haciendo crecer mi profesión, con mi colega/amiga Mayra Martinez. En el cual creamos Shows artísticos con diversa variedad (Acrobacias de suelo/aéreas, performance de fuego, danzas tematicas, etc) y así llevar nuestro arte por el mundo», contó en una nota a éste diario online la espectacular chica de la felíz.