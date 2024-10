Indio Solari: “No sirvo para ser viejo; hacer canciones es lo que me mantiene vivo”

Carlos “Indio” Solari conversó extensamente con Pedro Rosemblat sobre diversos temas, incluyendo la música, su pasado, su presente y el gobierno de Javier Milei, entre otros.

“No podemos cambiar el pasado, al menos por ahora. Y no tenemos claridad sobre el futuro. Esto nos obliga a enfocarnos en el presente, que está bastante complicado. Creo que las fuerzas populares deberían estar actuando de otra manera, porque nos están pisoteando”, afirmó el artista, quien destacó que es fácil criticarlo y llamarlo “millonario de izquierda”.

El músico enfatizó que seguirá con su carrera musical porque le “da vida” a sus 75 años y le ayuda a lidiar con el Parkinson: “No sirvo para ser viejo; hacer canciones es lo que me mantiene vivo. Seguiré creando música. No sé hacer otra cosa; es inevitable y disfruto componer. Es posible que llegue a hacer una canción cada día… Lo único que podría suceder es que esta enfermedad me afecte tanto que decida irme con el bus vacío. No estoy hecho para ser viejo; la decrepitud es aterradora”.

“El lugar más lindo y seguro del mundo que tuve fue el escenario”

Además, remarcó que “el lugar más lindo y seguro del mundo que tuve fue el escenario. Es un lugar maravilloso, es entrar ahí, hacer tu gracia, permitido por aquellos que pagaron una entrada. Es el lugar más cómodo que tenés”.

“A mí la TV no me divierte, pero entiendo que a otro le pueda causar gracia. Me pasa lo mismo con la música: yo no escucho cumbia, no me gusta, no es una cosa que me interese. Pero un artista que mueva gente con ese género, está perfecto, se lo gano, y aparte, quizás la cumbia representa ese mundo que yo no sé representar”, aseguró.

“Yo soy un hippie rocker que se la creyó y que sigue pensando lo mismo. Yo creo que a las que hay que mirar es a las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas. No son abundancia porque el medio sigue siendo bastante machista. Hay diferencia con lo que era entonces, pero sigue siendo…”, dijo el Indio Solari, atento a los nuevos talentos que surgen en el país. (Con información de NA)