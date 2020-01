¡INCREIBLE! Se casaron Jacobo Winograd y Silvia Süller

Pocos días antes de Navidad, Silvia Süller gritaba a los cuatro vientos que quería casarse con Jacobo Winograd. Sin embargo, él no solo no aceptaba sino que aclaraba: “Yo no me caso con nadie. Estoy enamorado de mi hija”.

Pero Silvia volvía a sorprender el 27 de diciembre, cuando en redes anunciaba que finalmente darían el “sí”. Nadie entendía demasiado respecto al cambio de parecer, pero todos festejaban el amor.

Durante la semana pasada, en Telefe anunciaron la boda del año y finalmente tuvo lugar anoche en El Precio Justo, el ciclo conducido por Lizy Tagliani.

Un altar en un estudio de televisión, las alianzas donadas por Luis Mario Vitette Sellanes, el rostro del llamado robo del siglo-, y la presencia de un falso papa Francisco le dieron vida a uno de los eventos televisivos más desopilantes del año.

De esta manera, Silvia y Jacobo sellaron su amor que supera las tres décadas.