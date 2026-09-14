Incorregible: robó en viviendas de Pigüé y recibió la sexta condena

Un sujeto que a principios de este año fue detenido pocos días después de salir de la cárcel de Saavedra, recibió en las últimas horas su sexta sentencia condenatoria por el robo en un departamento de Pigüé.

El juez del Tribunal en lo Criminal N° 1, Hugo Adrián De Rosa, le impuso a Jonatan Abel Briones la pena de tres años y un mes de prisión.

En el marco de un juicio abreviado lo halló culpable de los delitos de robo agravada por escalamiento y robo.

Para el magistrado quedó probado que el 25 de enero pasado, poco antes de las 20, el acusado escaló un paredón de unos 2 metros de altura, dobló una malla de alambre e ingresó a una propiedad ubicada en Belgrano al 700 de aquella ciudad.

Para acceder violentó una puerta balcón y posteriormente la abertura de una habitación, para finalmente apoderarse de un colgante y unos 50 mil pesos en efectivo.

La víctima declaró que estaba de vacaciones en Monte Hermoso y recibió un alerta del sistema de seguridad de su domicilio, en el que las cámaras de seguridad mostraban la presencia de un desconocido en la propiedad.

Familiares de la mujer se dirigieron al sitio y confirmaron lo ocurrido, por lo que realizaron la denuncia policial y aportaron las filmaciones.

Uno de los policías que intervino en la investigación reconoció a Briones en las imágenes, por lo que solicitaron un allanamiento para la vivienda del sospechoso.

Durante la requisa los uniformados hallaron el colgante robado y secuestraron prendas de vestir similares a las que tenía colocadas el sujeto que fue grabado por las cámaras.

En tanto, un conocido del procesado, quien se enteró de su detención por los medios de comunicación, se presentó ante la policía y entregó una gorra y una remera que el sujeto había dejado en su casa un día después del hecho investigado.

También sostuvo que el imputado llevó cervezas que poco antes había sustraído de un domicilio situado en Vicente López al 700.

Por todos estos elementos el juez De Rosa halló probada la responsabilidad del imputado.

Historial

Al momento de imponer la sanción, y tal como acordaron la fiscalía y la defensa, se valoraron sus antecedentes penales.

Según se indicó en la sentencia, el informe del Registro Nacional de Reincidencia destacó “la existencia de cinco sentencias condenatorias anteriores”.

Por ejemplo, el 23 de diciembre de 2024 recibió una pena única de 3 años y 11 meses, comprensiva de dos condenas por robo con escalamiento y hurto dictadas por el Tribunal en lo Criminal N° 3 y el Juzgado Correccional N° 3.

Finalmente, teniendo en cuenta estas circunstancias, el magistrado bahiense determinó una nueva declaración de reincidencia del sujeto.