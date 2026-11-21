Las estadísticas indican que, en promedio, casi 2 personas pierden la vida por día en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de incidentes viales.

Los números corresponden al trimestre junio-agosto de este año y fueron informados por el Observatorio de Datos Estratégicos (ODE).

De acuerdo al relevamiento realizado por la institución, en ese lapso se produjeron 165 fallecimientos en el territorio bonaerense, arrojando una media de 55 decesos por mes.

El punto más alto se registró en julio, con un número de 63 víctimas fatales.

Voceros consultados señalaron que 16 de esas muertes sucedieron en el ámbito de la sexta sección electoral, que tiene a Bahía Blanca como cabecera, y 6 de ellas se registraron concretamente en nuestro distrito.

El ODE es presidido por Pedro Perrotta, quien desde 2016 conduce la ONG Corazones Azules, enfocada en la educación, concientización y prevención en materia de seguridad vial.

“Esa organización tiene raíces en Ecuador y la trajimos a nuestro país por la problemática que observábamos en La Plata, que es donde vivo. Con los permisos correspondientes la registramos y comenzamos a trabajar. Eso nos permitió firmar convenios con el Ministerio de Seguridad y otras instituciones”, dijo a La Nueva. el magister en Políticas Públicas.

“A diferencia de otras organizaciones, nos enfocamos en la educación vial y la estadística. No somos familiares de víctimas, sino que desempeñamos nuestro papel desde el reclamo de políticas públicas, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, para revertir esta problemática”, siguió diciendo.

Perrotta explicó que firmaron convenios con diferentes instituciones y que el Ministerio Público les aporta anualmente datos sobre las causas que se ponen en marcha por este tipo de hechos.

“Esto nos permitió hacernos fuertes en ese aspecto y ahora decidimos dar un paso adelante creando el observatorio”.

Destacó que nuestro país registra en los últimos años números “altos” respecto de la siniestralidad y que lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires.

“Un dato no menor es que resulta la primera causa de muerte en personas de entre 16 y 35 años”, resaltó Perrotta.

Incidencia

Más adelante, el entrevistado indicó que “el 60% de las personas que adquiere una discapacidad es como consecuencia de un incidente vial”.

“Eso al Estado le representa un gasto muy importante en salud pública, que es donde se atiende a la víctima en las primeras horas. Justamente, ese tramo inicial de atención es el más oneroso”.

Por otra parte, comentó que “si esa persona padece una discapacidad como consecuencia de lo ocurrido, el Estado es quien la asiste con una jubilación o pensión”.

“Por eso trabajamos en la concientización y prevención. A veces parece que es tirar la plata en campañas de este tipo, pero sin duda que es beneficioso en muchos sentidos. Para los gobiernos y, fundamentalmente, porque estamos hablando de mucha gente que evitaría padecer las consecuencias de los siniestros”.

En este sentido, describió que “hicimos un estudio sobre un incidente grave de dos personas que chocan y van al hospital. Si se pudiera evitar, el gasto que representa la atención se podría utilizar para hacer 20 controles simultáneos, pagando las horas extras de la gente, el combustibles de los móviles y colocando alcoholímetros”.

Riesgo en las rutas

Los datos brindados por la entidad señalan que 103 de las 165 personas fallecidas (62,4%) murieron como consecuencia de incidentes ocurridos en rutas nacionales y provinciales (57 y 46, respectivamente).

En tanto, las restantes 62 (37,6%) fallecieron en episodios registrados en “calles, avenidas y otras vías”.

“Me llama mucho la atención el dato de las rutas, sobre todo lo que ocurre en las nacionales. Estamos viendo qué medidas se pueden llevar adelante para llamar la atención al gobierno, porque en ese ámbito se produce un porcentaje muy alto de hechos”.

Y en ese sentido Perrotta marcó, a modo de ejemplo, un caso muy cercano para nosotros.

“En la zona de Bahía Blanca, por ejemplo, tomamos conocimiento de que el intendente (Federico) Susbielles va a arreglar un tramo de la ruta 33 (Paso Urbano), que no le corresponde, pero sin dudas es una buena iniciativa. Él (por el jefe comunal) tomó una decisión por su gente y también porque estos tipos de incidentes le cuestan plata al municipio”.

De todas maneras, el profesional reconoció que “el primer responsable de un incidente vial es quien conduce, porque si la ruta está en malas condiciones no se puede circular a 170 kilómetros, porque lo veo”.

Educar

El director del ODE explicó que “si estamos con estos números es evidente que no alcanza lo que se está haciendo”.

Habló luego de la importancia de trabajar en el tema desde la escuela.

“Los países que sufrían esto salieron adelante invirtiendo en concientización y educación, trabajando mucho en los colegios. Nosotros concurrimos a los establecimientos con bomberos y médicos, contando experiencias y trabajando en brindar información”.

“Ese chico que, por ejemplo, incorpora el mensaje sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad o del casco en la moto, luego también educa a sus familiares de manera indirecta”, continuó.

Perrotta expresó que resulta importante poner énfasis en la educación vial desde las edades tempranas.

“Es un tema que necesita un profundo cambio cultural. No alcanza con controlar, tenemos que educar y sensibilizar desde pequeños.

“Las campañas deben ser permanentes, porque una conducta responsable puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, cerró el magister en Políticas Públicas.

Autos y motos, principales involucrados

El relevamiento trimestral realizado por el Observatorio de Datos Estratégicos determinó que 87 de las víctimas fatales circulaban en un automóvil al momento del siniestro vial (52,7%).

En tanto, 56 de ellas se movilizaban en motocicleta (33,9%).

Tres de los fallecidos resultaron ser ciclistas y 17 eran peatones.

En el partido de Bahía Blanca, según el registro del ODE, se produjeron 6 decesos (3 en julio y 3 en agosto).

“Cuatro de las víctimas, un 66,7 %, estuvieron involucradas en siniestros ocurridos sobre rutas nacionales y provinciales”, indicaron.

Describieron que 4 eran hombres y 2 mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y 85 años.

Agregaron que “tres de ellas viajaban en motocicletas, dos en una camioneta y una en un automóvil”.

“La seguridad vial no es solamente una cuestión de tránsito, es una problemática educativa, económica y de salud pública. Cada muerte evitable nos obliga a mejorar la prevención y a asumir que cuidar la vida es una responsabilidad compartida”, manifestó Pedro Perrotta.

Agregó que en ese sentido, desde la entidad que preside, plantean conocer dónde, cuándo y a quiénes afectan estos tipo de hechos.

También señaló que esa información debe servir para orientar campañas, fortalecer la formación vial y coordinar políticas de educación, salud, seguridad e infraestructura.

“La prevención requiere continuidad y compromiso colectivo: detrás de cada número hay una persona. Prevenir salva vida”, terminó remarcando el especialista.

La Plata, en lo más alto

Lugares. La estadística del Observatorio de Datos Estratégicos señala que La Plata , con 16 fallecidos, fue el lugar con más víctimas fatales en el trimestre junio-agosto por incidentes de tránsito. Lo siguieron los partidos de General Pueyrredón y Luján con 8 decesos.

Meses. Julio fue el período con mayor cantidad de muertes por siniestros. registrándose 63 a lo largo del territorio bonaerense (10 en La Plata) . 49 se produjeron en junio y 53 en agosto.

Detalle. Durante agosto 20 individuos murieron en rutas nacionales y 12 en provinciales. Las RN 188 y 9 registraron cuatro casos cada una. En el ámbito bonaerense en las RP 2, 51 y 6 se produjeron dos fallecimientos.

Días. En ese lapso, el domingo fue la jornada más problemática (15 hechos).

FUENTE: LA NUEVA