Incendio en un establecimiento rural en Sierra de La Ventana

Cinco dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar.

En la noche de este miércoles, pasadas las 21:00 horas, se produjo un toque de sirena de alarma general tras registrarse un incendio en una vivienda ubicada en el establecimiento rural «Calquín», sobre el kilómetro 2 de la Ruta Provincial 72, a unos 8 kilómetros del casco urbano de Sierra de la Ventana.

En el lugar desplegaron un intenso operativo de contención cinco dotaciones de Bomberos Voluntarios de Sierra de la Ventana, acompañados por personal de Defensa Civil, efectivos del Destacamento Policial local y ambulancias del Hospital Menor.

De acuerdo con la información brindada por el cuerpo de bomberos local, la estructura afectada correspondía a una vivienda de construcción tipo prefabricada y el fuego se habría originado a causa del sobrecalentamiento del caño de una salamandra.

Gracias al rápido accionar de los servidores públicos y las fuerzas de seguridad, el siniestro fue completamente sofocado pasadas las 22:00 horas. Se confirmó que no hubo personas heridas, aunque los daños materiales en el inmueble fueron casi totales.

Noticias Radio Reflejos – Arnaldo Botto.