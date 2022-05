Impensado: Natalia Oreiro fijó posición en el Wandagate

La cantante y actriz también habló de quién podría ser su sucesora en la música y sus polémicas respuestas inundaron la prensa rosa.

«¿Quién no es chusma? Todos somos un poquito chusma», fue la divertida respuesta que dio Natalia Oreiro frente a las cámaras de «LAM» cuando le preguntaron si estaba informada sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo, y a pesar de no saber del escándalo del Tinigate, parece que sí siguió de principio a fin el affaire que tuvo la China Suárez con Mauro Icardi.

“¡No me hagas decir eso! Yo banco a las mujeres. Yo trabajé con la China, me parece lo más. Pero banco a todas las mujeres, no creo que haya que estar de un lado o del otro”, dijo la mujer radicada en Rusia que también dejó claro que no está de acuerdo con «que se metan en la cama de las mujeres». Para muchos, Natalia Oreiro ya tomó una decisión clara aunque fue muy política en su respuesta.

Sin embargo, este no fue el único apuro que tuvo que vivir Natalia Oreiro frente a las preguntas del notero de «LAM», ya que también quisieron saber si había elegido alguna sucesora musical de la nueva generación. Cabe destacar que esta «dinastía», por así llamarlo, la puso de moda Wanda Nara cuando aseguró que sería «la próxima Susana Giménez».

A la cantante y actriz le dieron a escoger entre Lali Espósito, María Becerra y Tini Stoessel, y aunque aseguró que todas eran grandes artistas, pidió no ponerla en esa posición porque era muy amiga de la intérprete de «Disciplina», con quien ha compartido muchos escenarios.

«¡Me vuelvo loca! Yo a la única que conozco, porque trabajé con ella y la amo, es a Lali. La amo y me parece una genia. María y Tini me parecen buenísimas, como cantan. Las tres me parecen muy talentosas, no me hagas elegir», dijo la intérprete de «Cambio dolor».