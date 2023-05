IMPACTANTE TESTIMONIO: Nazarena Vélez confesó cuándo dejó de amar a su ex marido fallecido

La actual panelista de “LAM”, habló sobre los duros momentos que atravesó luego que Fabián Rodríguez se quitara la vida, e hizo una cruda revelación respecto al momento en el cual sintió que ya no lo amaba.

El 24 de marzo de 2014, mientras Nazarena Vélez se encontraba en un aeropuerto de Estados Unidos lista para regresar a la Argentina, recibió una noticia que la marcaría para toda la vida. Fabián Rodríguez, su marido y padre de su hijo Thiago, fue hallado muerto en su oficina. A las pocas horas, confirmaron que se había quitado la vida. La “angelita”, había relatado hace unos meses lo difícil que fueron los primeros meses sin Fabián al contar: “Fue duro, muy duro. No podía con mi vida. La realidad es que estuve en una oscuridad heavy… después de eso, estuve a punto de ser alcohólica. Cuatro meses después, me quedaba buscando papeles en su oficina toda la noche y me tomaba 3 litros de vino por día”. En esta oportunidad, Naza le acercó una cajita de preguntas a sus seguidores, mediante stories de Instagram, para que dejen sus inquietudes y ella después pueda responder. La consigna era, “preguntas incómodas”. Uno de los usuarios, sin filtros, le consultó: “¿Seguís enamorada de Fabián?”.

Ante eso, la integrante del staff del ciclo de América respondió sincera y expresó: “Gracias a Dios no. El otro día se lo decía al Bocha (su actual pareja), lo importante que fue que aparezca él en mi vida. El Bocha me hizo volver a amar y cuando vos volvés a amar a un hombre, dejás de amar a tu ex, eso es lo que me pasó”.