Impactante revelación: la frase que le habría dedicado Mauro Icardi a la China Suárez

Lo que al comienzo de esta semana era solamente un rumor, hoy ya es una realidad incontrastable. Las conversaciones entre Mauro Icardi y la China Suárez existieron y fueron el desencadenante de esta situación tan polémica y llena de acusaciones cruzadas en la que también aparece Wanda Nara. Hace unas horas, el periodista Rodrigo Lussich dio a conocer más detalles de las charlas entre el delantero argentino y la actriz, prestándole mucha atención a una fuerte frase de él hacia ella.

El conductor de «Intrusos» aseguró que hay dos nuevas informaciones respecto a los contactos virtuales que hubo entre Mauro Icardi y la expareja de Benjamín Vicuña, y fue allí donde lanzó la frase en cuestión: «Aparecieron en las últimas horas estos dos datos: que una de las frases que le habría dicho a la China Suárez es ‘sos la mujer que siempre soñé'». Por otra parte, el periodista habló de la propuesta que le hizo el actual futbolista del Paris Saint-Germain a la madre de sus dos hijas: «Hace unos meses le habría pedido a Wanda tener una relación abierta. Entonces ella le dijo que no».

Por su parte, Adrián Pallares tomó la palabra y habló de algo realmente importante relacionado con la personalidad de la ¿pareja? de Mauro: «Chicos, no vemos a Wanda desde el 2009. ¿Quién puede decir que la conoce? Se fue a Europa y no la vimos nunca más. No ha dado una entrevista como la gente en un lugar donde se le pregunte algo, va a todos los lugares donde le dicen que es linda». Finalmente la panelista Paula Varela hizo su aporte para defender a la empresaria: «De esta pavada de la infidelidad ha hablado mil veces, y ha dicho que no lo soporta más. Mauro lo sabe, y ella dijo que es una comecoco con él por los celos. ¿Cómo le vas a pedir una relación abierta?».

Icardi sigue firme con sus posteos tras la pelea con Wanda.

De Mauro, ni noticias

Si bien Icardi subió muchas fotos de él junto a Nara a lo largo de estos últimos días, la situación no es recíproca. Ella solamente hizo una publicación para ratificar la reconciliación y responderle de manera indirecta a Suárez; pero en el resto de sus posteos se mostró sola o con amigos, como si marcara distancia. ¿Qué pasará?