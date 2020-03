Iliana Calabró rememoró momentos de su vida en los que sufrió por amor y los momentos difíciles que le tocó vivir por ellos.

“Tuve dos parejas con las que fui feliz, pero con finales traumáticos”: la dura confesión de Iliana Calabró

Finalizando la temporada de verano en el teatro con la obra Perfectos desconocidos, que se estuvo presetando en Carlos Paz, pronvincia de Córdoba, Iliana Calabró tiene poco tiempo para dedicarse al cuidado de su salud, entre el estrés y la falta entrenamiento, que tanto le gusta.

En la entrevista que brindó a Diario Show, entre otros temas, se refirió a sus historias de amor, en las que confesó que fue feliz, pero que terminaron con finales tristes. Por ese motivo, remarcó que en la actualidad se encuentra abocada al trabajo:

“La estoy pasando bien y disfruto de este momento que me permite ocuparme de mí y darme mis tiempos que no tengo ni siquiera en Buenos Aires. La rutina de los compromisos, de mi madre cerca, de mi sobrina que la quiero ver, no te permiten ocuparte de vos. Entonces de acá me vuelvo re en eje. Preparada para todo”, aclara.

Muchas veces se preocupó por no quererse quedar sola y así lo reflexiona: “En otro momento me hacía mala sangre, pensando en que me iba a quedar sola. Pero pude volver a formar pareja, y ahora pienso: si pude una vez, ¿por qué no voy a poder dos veces si aparece una persona que me movilice?, como fue la relación con Antonello.”

Y continuó: “Por eso ya me tomo las cosas de otra manera. Me hace muy bien este tiempo de soledad. Estoy acompañada por amigos, equipo. Pero estos silencios ayudan a focalizarse en uno. Para ver dónde quiero seguir, y cómo”, expresó la actriz.

De todas formas, no desestima la posibilidad, porque cree que todo es mejor de a dos: “Uno se torna mañoso, estoy pasándola tan bien, tan tranquila, que mi miedo sería por un lado erróneo o apurarme. Porque a mí siempre me gustó la vida de a dos, disfruté mucho de las dos parejas que tuve.”

“Y me gusta esto de compartir, de vivir en pareja, de acompañar a otro en sus necesidades. Me parece que todo se hace más fácil de a dos, se dividen las alegrías pero se comparten los dolores, así que es todo compartido. Pero uno propone y Dios dispone. Así que veremos qué me tiene preparado el destino más allá de que uno busque. Soy una persona de fe“, afirmó.

Sobre su vida amorosa, reflexiona y destaca que fue feliz: “Tuve dos parejas con las que fui feliz, pero con finales traumáticos y feos. Siento que podrían haber sido menos malos, que se merecían menos dolor en la despedida. Pero creo que las dos me dejaron un bagaje de muchas cosas buenas.”

Y siguió: “La vida me hizo pasar por momentos de mucho aprendizaje, pero quizás eran los que Dios creía que tenía que pasar, o para valorar todo lo que tuve. Aprender a ver las cosas desde otro lugar. Dios no manda nada que vos no tengas la fortaleza para soportar. Siempre me sobrepuse y me volveré a parar“.

En octubre de 2019, Iliana Calabró contó en la mesa de Mirtha Legrand cómo fue la separación de Antonello y lo que sintió:

