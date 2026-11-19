(Por Ciudad Noticias): Un joven de 19 años fue aprehendido luego de desobedecer una orden policial durante un operativo preventivo en el acceso a Pigüé. Al inspeccionar la motocicleta, los efectivos descubrieron que tenía la numeración del chasis suprimida, un motor con pedido de secuestro en Bahía Blanca y una patente correspondiente a otro rodado que también era buscado por la Policía. El sospechoso ya había sido identificado anteriormente en un procedimiento de características similares.

Un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 135, en el acceso a Pigüé, terminó con la aprehensión de un joven de 19 años que intentó eludir la identificación policial y circulaba en una motocicleta que presentaba varias irregularidades. La intervención permitió establecer que tanto el motor como la patente colocada estaban vinculados a distintos pedidos de secuestro originados en dependencias policiales de Bahía Blanca.

El procedimiento tuvo lugar el pasado martes 17 de noviembre, alrededor de las 20:15, cuando efectivos de la Comisaría de Pigüé desarrollaban tareas de prevención de delitos, especialmente aquellos relacionados con la propiedad. En ese marco, los uniformados realizaban controles de vehículos y motocicletas con el objetivo de detectar posibles adulteraciones en sus elementos identificatorios y rodados sobre los que pesaran medidas judiciales o policiales.

Según informó oficialmente la Policía, en determinado momento los efectivos le indicaron al conductor de una motocicleta Honda de 110 centímetros cúbicos que detuviera su marcha para proceder a su identificación. Sin embargo, el motociclista desobedeció la orden y eludió el puesto de control, lo que motivó la intervención de los uniformados y su posterior aprehensión.

El joven fue identificado como Axel Ezequiel Gutiérrez, de 19 años, domiciliado en la localidad.

Pero las irregularidades más significativas surgieron cuando los efectivos comenzaron a verificar la procedencia y los datos identificatorios del vehículo. De acuerdo con el parte policial, comprobaron que la numeración del chasis había sido suprimida, una circunstancia que impedía identificar el rodado mediante ese registro de fábrica.

La inspección permitió establecer, además, que el motor tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría Séptima de Bahía Blanca. A esa situación se sumó una segunda irregularidad: la chapa patente colocada en la motocicleta pertenecía en realidad a una Honda XR 250, sobre la cual también pesaba un pedido de secuestro, en este caso requerido por el Destacamento Policial Patagonia, de la misma ciudad.

De esta manera, la motocicleta intervenida presentaba tres anomalías relevantes: la supresión de su número de chasis, un motor requerido por una dependencia policial y una patente correspondiente a otro vehículo que también registraba un pedido de secuestro. Ante estas circunstancias, los efectivos procedieron al secuestro del rodado para continuar con las actuaciones correspondientes.

Otro dato destacado por la Policía es que el joven ya había sido identificado en un procedimiento anterior de características similares, también relacionado con una motocicleta que presentaba signos de adulteración. El comunicado no precisa cuándo ocurrió aquel episodio ni cuál fue su resultado judicial.

A raíz del operativo se iniciaron actuaciones por los presuntos delitos de encubrimiento, desobediencia e infracción al artículo 289 del Código Penal, que contempla, entre otras conductas, determinadas falsificaciones o alteraciones de elementos de identificación registral.

En la investigación intervienen las Unidades Funcionales de Instrucción N.º 15 y N.º 7, junto con el Juzgado de Garantías N.º 2, todos pertenecientes al Departamento Judicial Bahía Blanca.

La información fue difundida este jueves 19 de noviembre por la Comisaría de Saavedra, Seccional Primera de Pigüé. Por el momento, no se comunicaron nuevas medidas judiciales ni se informó si los investigadores lograron determinar la procedencia original de la motocicleta intervenida.