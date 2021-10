Ibai mostró por error cuánto dinero gana en Twitch

Mientras estaba revisando en vivo algunos datos de su canal, pudo verse el monto en dólares acumulado por suscriptores y donaciones.

Ibai mostró sin querer cuánto lleva ganado este mes gracias a su trabajo en la plataforma Twitch, mientras revisaba algunos datos de su canal al tiempo que transmitía en vivo. El monto que se vio era realmente grande, sobre todo si se lo compara con cualquier sueldo promedio.

La ganancia acumulada del streamer en el mes que se pudo ver fue de 145.800 dólares (124.807 euros), pero esto puede ser su ganancia parcial ya que además, tiene un contrato con la plataforma Twitch. A pesar de que el monto es elevado, Llanos aclaró que “ahora se gana menos que antes”.

Muchos se venían preguntando cuánto ganaría por su trabajo como streamer ya que es una de las figuras de Internet que más seguidores tiene. La respuesta que buscaban apareció mientras Llanos se abocaba a una colecta de dinero para los habitantes de La Palma, que fueron afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

“¿Esto es lo que he generado? ¿En todo el mes? Me da igual que enseñe esto”, señaló Llanos en el momento. Al ver la reacción del chat, el streamer afirmó: “Ahora se gana bastante menos que antes. Este mes me sale 106 mil dólares y el mes pasado 140 mil. La gente puede hacer un cálculo”. Estos números se generan con suscripciones y donaciones.