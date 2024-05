Hot Sale 2024: ¿cuáles son los productos más solicitados?

En los próximos tres días se podrán aprovechar el Hot Sale, que brinda descuentos y promociones en más de 1.000 productos seleccionados. Las personas podrán obtener las promociones en el uso de tarjetas bancarias y billeteras virtuales.

En esta oportunidad, se suman unos 120 nuevos a la ampliada oferta. Entre la gran variedad de opciones para elegir según las preferencias del consumidor, Google informó cuáles son los siete productos más buscados por las personas.

En primer lugar, la estufa a leña que creció más del 29% en todo el país, en especial Río Negro y Neuquén; en segundo lugar, el secador de pelo, que tuvo una suba del 25% principalmente en Tucumán y en tercer lugar el piloto de lluvia que presentó un incremento del 22%, principalmente en la provincia de Buenos Aires y AMBA.

Por otra parte, en una menor medida podemos mencionar las brochas de maquillaje (19%), botas de lluvia (16%), humidificador (14%) y en último lugar, la pochoclera (13%).

A continuación, detallamos cuáles son los beneficios con los bancos y billeteras virtuales. En el caso de Provincia Compras, el portal de ventas online del Banco Provincia participa del Hot Sale con una súper promoción de hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados.

En el caso del Banco Macro y BMA, pagando con MODO y las tarjetas de crédito y débito de Macro y Macro BMA se accede hasta a un 20% de ahorro con un tope de $15.000 por cliente en tiendas online y, si es una tienda oficial del Hot Sale habrá un 10% de ahorro adicional con tope de $5000.

Además, es importante mencionar que en Banco Premia y en BMA Premia los clientes puede disfrutar de hasta 12 cuotas sin interés, sumado a dichos descuentos. Del mismo modo, del 13 al 19 de mayo se podrá abonar hasta en 9 cuotas sin interés en productos seleccionados de Frávega, Megatone, Musimundo, Pardo, tiendas Newsan y Xiaomi.

El banco ICBC participará del Hot Sale con ahorros de hasta el 70% en compras y 12 cuotas sin interés pagando con VISA y Mastercard a través de MODO en todas las categorías del sitio como pequeños electrodomésticos, audio y video, smartphones, hogar y bazar, entre otras. Además, habrá Grift Card seleccionadas con hasta un 50% de ahorro.

Con BBVA, por su parte, se podrá comprar hasta en 12 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito en Starlink a través de Mercado Libre y en MODO del 13 al 19 de mayo, hay hasta un 30% de reintegro (20% de descuento en cualquier comercio web que opera con MODO + 10% en comercios que estén adheridos a la CACE) y cuotas sin interés en tiendas seleccionadas.

En el Banco Nación, comprando en la Tienda BNA+ del Banco Nación habrá 6, 12 y 24 cuotas sin interés pagando con VISA y Mastercard del BNA. Pagando con MODO, por ejemplo, habrá un 10% de reintegro en todas las compras que se realicen.

Banco Columbia

Con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard:

ROUGE y Beauty24 – Del 08 al 15 de mayo – 12 cuotas sin interés en productos seleccionados

ROUGE MAISON -Del 08 al 15/05 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

SHOPPINGS DOT Y ALTO AVELLANEDA (VER LOCALES ADHERIDOS): DEL 13 AL 19/05: 35 % DE AHORRO + 3 CUOTAS SIN INTERÉS (Tope $10.000.-)

TIENDA COLUMBIA DEL 13 AL 19/05 3 cuotas sin interés en toda la tienda

MACOWENS – DEVRE _ Vigencia 16 y 17 de mayo 30% de ahorro SIN TOPE y 6 cuotas sin interés

EL 18/05 COMBUSTIBLES – Tope $6000

Banco Comafi

12 cuotas sin interés los días 13, 14 y 15 de Mayo en Tienda Comafi

12 cuotas sin interés en Assist Card toda esa semana (13 al 19)

Banco Supervielle

Banco Supervielle ofrecerá un 20% de descuento con tope de reintegro de $20.000 del 13/05 al 19/05.

Y del 13/05 al 15/05, dispondrá de hasta 3 cuotas sin interés en el Hot Sale de Mercado Libre.

Billeteras Virtuales

Pagando con MODO, durante el Hot Sale del 13 al 19 de Mayo, los usuarios de esta billetera virtual podrán aprovechar de un 20% de reintegro en las tiendas online que cobren con MODO, además de un 10% de reintegro adicional en las tiendas oficiales del Hot Sale.

En el caso de Naranja X, los clientes podrán usar la tarjeta de crédito vigentes durante los días que dura el Hot Sale en los rubros de tecno y electro (12 cuotas sin interés), deporte (12 cuotas sin interés), indumentaria y calzado (5 cuotas sin interés), hogar y deco (12 cuotas sin interés), salud y belleza (12 cuotas sin interés) y viajes (6 cuotas sin interés).

Bonus Track:

-Cupón de regalo: HOTSALENX de $100.000, para todos los paquetes domésticos (mínimo de compra $500.000, cantidad de cupones 44)

Descuentos:

– Hoteles hasta 70% OFF

– Actividades hasta 50% OFF

– Alquileres Vacacionales hasta 35% OFF

– Paquetes hasta 25% OFF

– Alquiler de autos hasta 15% OFF

– Semana Palladium hasta 50% OFF (Vigencia de Venta: 15 al 23/05)

Ualá

Con las tarjetas Ualá:

Electro

Garbarino – 20% de reintegro en compras online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Samsung – 15% de descuento en compras online en smartphones Serie A. Sin tope de reintegro. Del 13 al 19/5.

Indumentaria

Dexter – 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Moov – 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Stock Center – 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

King of the Kongo – 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Librerías

Yenny / Tematika – 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Farmacias y Perfumerías

Farmacity.com / Simplicity / Get the Look / The Food Market – 25% de reintegro en compras online, con tope de $3.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Farmaoline – 25% de reintegro en compras online, con tope de $3.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Rouge – 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Beauty 24 – 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Deco

Maison Rouge – 20% de reintegro en compras online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.