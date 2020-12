Horacio Rodríguez Larreta y la quita de coparticipación: «Quieren quebrar a la Ciudad»

«Esto tiene nombre, es intencionalidad política, no hay otra forma de llamarlo. No cuenten conmigo para proifundizar esa grieta, yo no voy a profundizar la división

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió hoy al cruce ante la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y afirmó que existe «intencionalidad política» en esas iniciativas, y que buscan «someter» y «quebrar» al distrito.

El mandatario porteño ratificó que volverá a acudir a la Corte Suprema de Justicia, como ya lo había hecho en septiembre pasado con el decreto que recortó presupuesto a la Ciudad, y le pidió al Máximo Tribunal que «defina cuanto antes» porque «cada día» a la Ciudad le «están sacando 10 mil millones de pesos».

«Esto tiene nombre, es intencionalidad política, no hay otra forma de llamarlo. No cuenten conmigo para proifundizar esa grieta, yo no voy a profundizar la división», indicó Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa que brindó en la sede de la administración porteña.

El mandatario porteño describió que desde «la decisión intempestiva e inconsulta del 9 de septiembre, de quitarle fondos a la Ciudad a través de un decreto», la Ciudad «dejó de recibir 150 millones de pesos diarios, que para fin de año va a ser de 13.000 millones de pesos y para el próximo año, 53.000 millones de pesos».

«Esto era solo con el decreto. Y ahora le hacen mas daño a la Ciudad con la ley, que nos sacan 12.000 millones más. El gobierno aceleró contrarreloj y a las apuradas tanto el tratamiento en comisión como el llamada a la sesión para el ultimo día hábil de sesiones ordinarias. No hay antecedentes de tanta premura ni tanta improvisación», apuntó.