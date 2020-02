Hipocresía en video: las dos caras de Mirta Tundis sobre el ajuste a los jubilados

Mirta Tundis no tiene cara. No solo ha metido a gran parte de sus familiares a trabajar al Estado, sino que ostenta una hipocresía pocas veces vista. Dos videos lo demuestran (se pueden ver al pie).

El primero es del año 2017, como invitada a “El Diario de Mariana” a explicar las situaciones que los jubilados deben afrontar para comprar los medicamentos.

”Esto es sensibilidad, es que me duele en el corazón porque cuando vienen, me abrazan y me dicen ‘ayudame Mirta’, ¿me querés decir cómo los ayudo? Que alguien me explique cómo los ayudo. Solamente pongo en mi boca las palabras de ellos. Y que después venga un Marcos Quintana, un Marcos Peña o un Eduardo Amadeo a decirme que es oportunismo político, quien me conoce sabe que no”, dijo entre lágrimas.

El segundo video es reciente, sobre el ajuste de Alberto Fernández. Solo que ahora, con la vuelta de Sergio Massa al kirchnerismo, Tundis se integró al bloque del Frente de Todos.

Allí, la mujer tilda a la medida de “un poco antipática” y dice que “no queda otra… no hay otra para hace en estos momentos”. Caradurez es poco.

Con ustedes el opirtunismo político resumido en una persona: @mirtatundis pic.twitter.com/KZ44zSRphO — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) February 16, 2020

FUENTE: TRIBUNA DE PERIODISTA