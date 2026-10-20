Herrador y Zentner, ante una decisión que los pondrá a prueba: ¿qué harán frente al caso Nebot?

(Por Ciudad Noticias): La sesión especial del viernes 23 de octubre obligará a los concejales de La Libertad Avanza a definir públicamente su posición sobre las conclusiones de la Comisión Investigadora. En medio de cuestionamientos que circulan en sectores políticos del distrito, Marcelo Herrador y Raúl Zentner tendrán que explicar qué postura adoptarán ante una de las decisiones institucionales más delicadas del año.

La política del distrito de Saavedra se encamina hacia una jornada que podría dejar consecuencias importantes para el oficialismo y la oposición. Este viernes 23 de octubre, desde las 9 de la mañana, el Concejo Deliberante deberá pronunciarse sobre la gravedad de los hechos investigados en relación con el intendente Matías Nebot. Y entre quienes deberán asumir una posición estarán Marcelo Herrador y Raúl Zentner, dos integrantes del bloque de La Libertad Avanza sobre los que también se concentrará la atención política.

La instancia no es menor. Después de semanas de actuaciones, declaraciones y presentaciones, la Comisión Investigadora concluyó formalmente su tarea y trasladó al cuerpo deliberativo la responsabilidad de evaluar los hechos. Ya no se trata de determinar si corresponde continuar investigando, sino de analizar las conclusiones alcanzadas y adoptar una posición institucional.

En ese escenario, el comportamiento de los concejales opositores adquiere una relevancia particular. Herrador, dirigente identificado con el PRO y actualmente integrante de la bancada libertaria, tendrá por delante una definición que permitirá conocer su posición ante un expediente de fuerte repercusión local. Su trayectoria dentro del Concejo y su recorrido por diferentes acuerdos electorales hacen que su actuación también tenga una lectura política.

Una de las preguntas que aparece alrededor de esta sesión es hasta dónde estarán dispuestos a avanzar los representantes que, desde la oposición, acompañaron el desarrollo institucional de la investigación. Haber considerado necesario investigar no implica necesariamente respaldar una sanción, pero cualquier diferencia entre ambas posiciones requiere una explicación fundada en las pruebas reunidas y en el marco legal.

En el caso de Herrador, la discusión también interpela su desempeño como representante legislativo. La cuestión no debería limitarse a una presencia formal en el recinto ni al cumplimiento de las obligaciones habituales de una banca. En una circunstancia de esta magnitud, los vecinos tienen derecho a conocer cuáles son sus argumentos, qué valoración realiza de la investigación y por qué considera adecuada la decisión que finalmente adopte.

Algo similar ocurre con Raúl Zentner, presidente del bloque de La Libertad Avanza y uno de los dirigentes que aparecen mencionados en las conversaciones sobre el escenario electoral de 2027. Su eventual proyección hacia la intendencia suma interés a una definición que tendrá efectos políticos más allá del resultado inmediato de la sesión.

Para Zentner, la discusión presenta además una dimensión partidaria. La Libertad Avanza construyó buena parte de su discurso político alrededor de la crítica a las administraciones tradicionales, el control del gasto público y la exigencia de responsabilidad a los funcionarios. La sesión del viernes ofrecerá una oportunidad concreta para observar cómo sus representantes locales interpretan esos principios cuando deben evaluar la conducta de un intendente.

Esto no significa que respaldar una eventual sanción sea la única decisión legítima. La gravedad de los hechos debe evaluarse a partir de las pruebas, los descargos y las exigencias legales, no de la presión política ni de las reacciones en las redes sociales. Pero tampoco sería suficiente una posición que omitiera explicar esos fundamentos.

En las últimas semanas, la discusión pública también se ha desarrollado en el terreno digital. Las manifestaciones de respaldo o rechazo al intendente forman parte del clima que rodea al expediente. Sin embargo, la cantidad de comentarios o de reacciones favorables a una determinada posición no constituye una medida de la gravedad institucional de los hechos investigados.

A ese escenario se agrega el debate por las decisiones del Gobierno nacional, especialmente la reciente modificación del régimen de Zona Fría, que tendrá consecuencias en las tarifas de gas de numerosos hogares bonaerenses. Se trata de una discusión distinta a la investigación sobre Nebot, pero relevante para el posicionamiento territorial de La Libertad Avanza y para la relación entre sus representantes y las preocupaciones económicas de los vecinos.

El viernes también permitirá observar cómo se ordena la oposición frente a una resolución sensible. La eventual aplicación de una sanción requiere fundamentos jurídicos y políticos suficientes. Del mismo modo, una decisión de no avanzar deberá ser explicada a la ciudadanía con argumentos que respondan al contenido del expediente.

Para Herrador y Zentner, el desafío será dejar en claro si sus posturas responden a una evaluación de los elementos reunidos y qué razones sostienen sus conclusiones. Se trata de una responsabilidad individual de cada concejal, independientemente de las estrategias partidarias o de las aspiraciones electorales que puedan existir.

La atención estará puesta en lo que digan y voten, no solamente en lo que se haya comentado previamente sobre ellos. Porque en una sesión de estas características, las especulaciones deberían dar paso a las posiciones públicas, y serán esas decisiones las que permitan evaluar el papel de cada representante.

El viernes, Herrador y Zentner tendrán la posibilidad de fijar su postura ante el distrito. La pregunta ya no es qué se comenta sobre sus intenciones, sino qué argumentos expondrán cuando llegue el momento de decidir.