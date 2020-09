Hernán Drago se refirió a los rumores que lo relacionan con Alejandra Maglietti

” Me voy a hacer el hisopado de Covid-19 , pero no porque tenga que hacerlo por protocolo porque con Guido Kaczka estamos a cuatro metros y nunca tuvimos contacto estrecho . Pero me lo ofrecieron en producción y me pareció ético y acepté”, contó Hernán Drago este miércoles en Intrusos .

El modelo se convirtió en “invitado fijo” del programa de eltrece, Bienvenido a bordo , y el resultado positivo de Kaczka en el test de coronavirus lo movilizó especialmente. “Ninguno está a salvo en ningún contexto, ni en la tele ni en el supermercado. Los protocolos en las grabaciones son muy estrictos, hay cabina sanitizante, te toman la fiebre y lo máximo que tuve es 36.6 y siempre pude entrar a trabajar. Usamos barbijo todo el tiempo y cuando salimos al aire, lo guardamos en el bolsillo. No nos saludamos ni con el codo”, dijo.

“Guido está cursando el Covid asintomático. Nunca tuvo síntomas pero se hisopó porque su compañera de radio, Claudia Fontán, dio positivo. Y cuando obtuvo su resultado, nos avisaron enseguida”, detalló.

Drago aseguró que cuando pasen los diez días de aislamiento obligatorio volverán a grabar. “Tenemos diez programas grabados así que vamos a estar al aire todos los días. No sabemos todavía cuándo será”, señaló. Y, con gracia, respondió a quienes en las redes se ilusionaron con verlo reemplazando a Kaczka en su ausencia : “Es muy generoso, estoy muy cómodo donde estoy y lo digo con humildad. Quiero hacer mi camino tranquilo y entiendo que me queda grande ese lugar. Guido lo hace de manera única”.

Separado hace algunos meses de Bárbara Cudich, Drago convive con ella y sus hijos, en este contexto de pandemia. “Cuando todo pase, haremos lo que tenemos que hacer. Pero estamos separados”, aclaró. Y le contestó una pregunta al panelista Guido Záfora, que quiso saber si Xuxa, íntima amiga de Hernán y de su ex, sabe que están separados: “Si, Xuxa es nuestra amiga y sabe de la separación, claro”.

También respondió a los rumores que dicen que tiene un romance con Alejandra Maglietti . “Si le agarra coronavirus no va a ser por mí. ¿Están queriendo decir que rompí la cuarentena con alguna señorita? Me encanta la imaginación de la gente”, dijo con picardía.