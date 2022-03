“Hemos tenido muchas reuniones, muchas notas, muchos pedidos pero los resultados que se obtienen son muy pocos”.

(Por Ciudad Noticias): En su primera entrevista con la emisora más escuchada de Saavedra, (LA ZERO), el presidente de Comisión de Fomento Sergio González, se mostró sincero sobre la falta de respuestas ante los reclamos que dicha institución, le hace llegar a los diferentes espacios políticos entre otros sectores.

“Si me decís que hagamos una evaluación de los resultados hasta ahora, hemos tenido muchas reuniones, muchas notas, muchos pedidos y mucho trabajo, pero los resultados por diferentes motivos, como vos dijiste, en estos meses estuvimos de vacaciones, relajados, meses anteriores con la pandemia y creo que los resultados que se obtienen son muy pocos porque es mucha vuelta y muchas notas y cuando tenemos que concretar cosas, se complica en todos los aspectos”, aseveró González en dialogo en “Punto de Referencia”, programa que conduce Pablo Peralta.

Además, dijo; “Pero bueno, eso no quiere decir que no sigamos trabajando y en cualquier espacio político que seamos invitados a charlar sobre distintos temas, asistimos, con cualquier color político, no tenemos problemas con nadie.

Hemos estado en reuniones con Marisol Merquel, con Matías Nebot, la línea de Leticia Iacovelli y Pablo Garate. Reuniones muchas, notas muchas, pero los resultados no aparecen, pero eso porque creo que está todo muy complicado en estos momentos el país, la situación del país, de las instituciones y quisiéramos que los resultados fueran más inmediato porque bueno, nos pusimos el objetivo de asumir el compromiso de la Comisión de Fomento para lograr resultados por Saavedra que está muy olvidado, muy quedado en muchos aspectos y los resultados son muy difíciles de lograr, pero no quiere decir que vamos a bajar los brazos”.

La problemática en la Cooperativa Obrera y la falta de mercadería:

Ésta fue una de las inquietudes que le llegó a la comisión presidida por Sergio González y si bien admitió que en algún momento los resultados se notaron, terminó siendo muy breve.

*Cuando nos llegó la problemática de la Cooperativa Obrera por la falta de mercadería, que la Cooperativa no tenía cierto tipo de mercadería, bueno, hicimos una nota, se acercó el supervisor regional de Coronel Suárez, lo charlamos con él, con el encargado que está, después con uno de Pringles que estuvo unos días y se notó una mejoría esos días, pero después es como que actuas ahí y como que tenes que seguir presionando para que no se caigan estas cosas”.

Reunión satisfactoria con Pablo Garate:

*Hicimos una reunión que creo que fue muy satisfactoria y muy positiva con Pablo Garate, con el tema de reactivar el correo, de poner ese edificio en funcionamiento y se logró que el chico que ésta ahora sea de Saavedra, sea local, pero también estamos pujando si ese edificio se puede recuperar en forma edilicia y bueno, ahí ya caemos otra vez con notas. Vino un grupo de gente y sacó fotos y quedaron en contestarnos para ver si iban a dar alguna solución, porque la idea era que el chico que está a cargo del correo que es de Saavedra, pueda vivir ahí para no andar de acá para allá cuando vienen los paquetes”, contó Sergio González.