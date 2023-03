Helena, sobrina de Nicole Neumann, debutó como modelo profesional

Helena Otamendi, con sus jóvenes 16 años, debutó como modelo en medio de una semana importante para la moda en Argentina, con la BAFWEEK como evento central. Es la hija de Geraldine y sobrina de Nicole Neumann, por lo que los desfiles, pasarelas y últimas tendencias de la moda corren por sus venas.

Estos días se está realizando en la Rural, Buenos Aires, el evento de moda más importante del país, la BAFWEEK presenta las marcas locales e internacionales más destacadas. Y Helena, sobrina de Nicole Neumann, una de las modelos más icónicas de Argentina, fue seleccionada para lucir los diseños de la temporada de verano.

Gege y Helena. Fuente: (Twitter).

La joven modelo dialogó luego de su debut profesional con la revista “GENTE” y aseguró que estaba muy feliz de haber formado parte de un evento tan importante para la moda en el país, y reveló qué consejos y recomendaciones le brindó su tía, luego de décadas de experiencia.

Helena Otamendi. Fuente: (Twitter).

“Niki siempre me dice que en pasarela te tenés que olvidar de todo lo que sucede alrededor e ir para el frente a full. Mi mamá también me ayuda y siempre me dice que antes de salir a pasarela haga la pose de súper mujer (se ríe) con los brazos en puño en la cintura y que salga súper empoderada” detalló Helena, siendo Nicole Neumann muy importante en su formación como modelo.

Helena Otamendi. Fuente: (Twitter).

Pero a diferencia de su madre y de su tía, la idea de Helena Otamendi es dedicarse al modelaje y paralelamente a la música. Mientras transita su último año de secundaria reveló que está componiendo las canciones de su primer disco que aspira a lanzar este mismo 2023.

Tanto Gege como Nicole Neumann, además de sus exitosas carreras como modelos, han explorado distintas facetas profesionales, pero muy lejos de la música como tiene planeado Helena. Ambas hermanas se abocaron más a roles en televisión, como conductoras, panelistas o jurados en distintos programas locales.

Gege y Nicole Neumann. Fuente: (Twitter).

Nicole Neumann es en el presente una de las modelos más cotizadas del país, siendo el rostro de las firmas más importantes del ámbito de la moda. A pesar de que el modelaje y las pasarelas ya no son su labor principal, ha dejado un importante legado para las próximas generaciones. Y Helena, su sobrina, está detrás de las huellas que la modelo ha dejado en el rubro.