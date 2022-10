“Hay que dejar de costado el tema partidario aunque por ahí a los más allegados al partido les moleste”.

(Por Ciudad Noticias): Al ser consultado por su buena relación con funcionarios del justicialismo del ámbito nacional, provincial y distrital que le permite gestionar y concretar algunas de las necesidades para el partido de Saavedra, Notararigo fue contundente y dijo que en algunas situaciones, a su propio espacio, eso le molesta.

“Uno cuando llega para conducir el municipio, primero hay que dejar un poco de costado el tema partidario aunque por ahí a los más allegados al partido a veces les moleste o por ahí te piden otra cosa. A uno lo ponen acá para solucionar y para tratar de cumplir objetivos que son objetivos para la gente.

Mi forma de ser fue igual toda la vida. A mí no me van a escuchar lanzando críticas en los medios o en alguna nota. Uno lo que trata de hacer es sentarse y si tiene alguna diferencia hay que marcarla. Así por ahí me he movido siempre, tanto cuando fui concejal o ahora que me ha tocado ser intendente, eso creo que es clave.

Si veo alguna diferencia, trato de llamar al ministro o diputado para tratar de decir para, por acá creo que va a ir mejor o me parece que podemos solucionar esto”, dijo Notararigo en LA ZERO FM.

“Lo que se trata siempre es de llegar a un consenso, de preguntar y antes de salir a gritar o criticar hay que hablar. De eso se trata y eso hace que por ahí vean nuestra intención que es de manejar las cosas de buena manera y que en definitiva va para gente que vota a todos los partidos políticos. O sea, las acciones bajan para los peronistas, para los radicales, para los independientes o para los que no les gusta a nadie, el beneficio es para ellos. Creo que es bueno entender eso”.