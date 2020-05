“Hasta estar caliente te queda fino”, la llamativa respuesta de Nati Jota a un tuit de Stefi Roitman

Stefi Roitman escribió un tuit desde Miami mientras disfruta de la cuarentena con su novio y Nati Jota le respondió sutilmente.

La cuarentena tomó por sorpresa a Stefi Roitman y Ricky Montaner en Miami. Desde entonces la pareja, que anunció en febrero su amor, convive en aquella ciudad, desde donde suben a diario fotos e historias a sus redes sociales mostrando lo mucho que se aman.

En esta oportunidad Stefi utilizó su cuenta de Twitter para escribir unas palabras sugerentes. “Me gusta tenerte al lado mío. O encima, o abajo, no me importa. ¿Qué, qué? Ah. Buenas noches”, escribió la conductora.

El tuit tiene 1300 likes y sus seguidores le dejaron todo tipo de respuestas. Una de las famosas que le respondió el tuit fue Nati Jota. La instagrammer le escribió: “A vos te queda fino hasta estar caliente”. lo que generó distintos retweets.

Stefi Roitman no pudo contener la risa y le respondió “Jajaja, te amo”, desde Miami donde esta haciendo la cuarentena en la casa de la familia Montaner.

Hace 3 meses Stefi Roitman blanqueó su romance con el cantante Ricky Montaner. “Estoy muy feliz. Es una persona que en este tiempo nos hemos acompañado mucho. Lo admiro y me encanta verlo como trabaja, cómo es con su familia. Me gusta como estamos creando nuestro vínculo. No lo buscamos pero así es la vida. Cuando lo conocí no esperaba estar viviendo momentos tan importante con él”, confesó.

La modelo calificó la cuarentena con su novio como una “prueba”: “Desde que estamos conviviendo es muy difícil pelearnos porque tanto Ricky como yo esquivamos la pelea. Lo que sí decimos es que esta cuarentena fue y sigue siendo una prueba de fuego”.