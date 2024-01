Hackearon una billetera digital y vaciaron cuentas en dólares: el comunicado

Se trata de la billetera virtual Payoneer, que permite recibir pagos en moneda extranjera sin tener que liquidar las divisas al tipo de cambio oficial.

Usuarios argentinos de la billetera virtual Payoneer, una aplicación utilizada por quienes venden servicios al exterior en tiempos de cepo cambiario, ya que permite recibir pagos en moneda extranjera sin tener que liquidar las divisas al tipo de cambio oficial, fueron víctimas de un ataque que, en algunos casos, retiró varios miles de dólares de sus cuentas.

El ataque forzó a Movistar a distribuir un comunicado en el que aclara que los contenidos de los mensajes son ajenos a su responsabilidad. Los damnificados se organizaron por la red social Reddit y lanzaron sus reclamos en X (ex Twitter). Payoneer, en principio, dio indicaciones de seguridad a sus usuarios y prometió más respuestas en próximos días.

Según usuarios, hay pérdidas que van de los pocos miles de dólares hasta los USD 60.000. “El lunes a las 6 de la mañana me llega un mail de Payoneer diciendo que mi transferencia estaba en camino. Asustado salí corriendo a la PC y cuando abro mi cuenta veo que era verdad, había una transferencia a otra cuenta, inmediatamente cambio la contraseña, pero no me dejaban de llegar SMS de códigos de confirmación”, relató un artista e ilustrador que vende sus trabajos a través de plataformas de freelancing.

“Se seguían haciendo transferencias así que retiré como pude algunos fondos mientras llamaba a Payoneer. Me desactivaron la cuenta por las dudas (tarde porque ya no había nada para sacar) y bueno, me dieron la respuesta que le dieron a todos. Que había que cambiar el e-mail de la cuenta y esperar a que el área de tecnología diera respuestas sobre el caso”, agregó.