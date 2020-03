Hace explotar el termómetro: Conocé a Babincak Marisa, la Kim Kardashian Argentina

Babincak Marisa, es de esas mujeres que conoces, y no solo te lleva a pensar a poder cumplir varias fantasías, sino que además, rápidamente, te gustaría comenzar una relación seria, y luego claro, pedirle matrimonio.

Aquí conocerás a la Kim Kardashian Argentina:

BUENO, VIMOS QUE SOS UNA HERMOSA MUJER, CON ESTILO Y MUY ELEGANTE. ¿TE LO DICEN MUCHOS?

-Mujeres lindas hay millones en argentina, creo que el estilo es lo que define a cada uno.

SOS UNA COMBINACIÓN PERFECTA PORQUE SI MAL NO NOS INFORMAMOS, ADEMAS DE SER CANTANTE SOS MODELO GRÁFICA. ¿SENTÍS QUE TE HACE DIFERENTE?

-Las combinaciones perfectas, no existen. Si es verdad que estoy preparada, soy cantante, bailarina y modelo gráfica. Mi súper poder es justamente saber hacer de todo, hoy los tiempos cambiaron, ser solo bella no lleva a nadie al éxito

¿QUE ESTILO DE MÚSICA HACES Y CUANTO TIEMPO LLEVAS CANTANDO?

-Llevo cantando nueve años aproximadamente. Hago muchos estilos pasando desde el pop, funck , soul, hasta cumbia y reggaetoon.

EN PRIVADO HABLÁBAMOS DE QUE FUISTE PARTE DE UN CLIP CON EL RECONOCIDO GRUPO AGAPORNIS, ¿CÓMO ES TRABAJAR PUNTUALMENTE CON LA CANTANTE QUE SE LA VE UNA CHICA CON CARÁCTER PERO TIENE ALGO MUY ATRACTIVO’

-Trabaje con miles de famosos en varias oportunidades. Puntualmente ella me pareció súper sencilla y agradable, muy buena onda.

¿ESE LOMAZO, COMO LO MANTENES?, ¿ENTRENAMIENTO?, ¿DIETA ESPECIAL?

– Entreno solo dos horas semanales (esas dos horas a full), mi dieta es a base de pizza, asado, hamburguesas, como lo que tengo ganas. Sin culpa.

VOS SABES QUE NO ES POR NADA, PERO CUANDO ESTABA EL CONCURSO COLA REEF SIEMPRE ACERTABA Y TE PUEDO ASEGURAR QUE TU COLA ES MUY PARECIDA A LA MEJOR DE TODAS COMO LA ES LA DE FLOPPY TESOURO. ¿TE LO HAN DICHO?

-La cola reef ya fue, yo soy más que una cola bonita, he participado y quedado en concursos de canto.

¿QUE PARTE DE TU CUERPO SE LLEVA TODAS LAS MIRADAS Y CUAL TE GUSTA A VOS?

– Ser bailarina. Implica consciencia del cuerpo. Uso absoluto de todo tu cuerpo. Así que no lo ves por partes), (no es solo una cola) tu cuerpo es tu instrumento. TODO.

“No tengo una parte preferida, pero si te puedo decir que odio mis pies”.

¿SOS MUY PASIONAL EN LA INTIMIDAD O UN POCO DE ESO DE MUJER SALVAJE GARPA TAMBIÉN?

– Al ser artista soy pasional en todo lo que hago. Pero en la intimidad tiene que ver con lo que te transmite la otra persona, la piel.

¿QUE MEDIDAS TIENE ESTA HERMOSA MOROCHA QUE NACIÓ BAJO EL SIGNO DE?

-Soy una loca. De libra Mido 1.65 y tengo 90 -63- 90.

¿TE GUSTARÍA SALTAR A LA FAMA Y DAR A CONOCER TUS TRABAJOS Y PORQUE NO, TU COSTADO DE ACTRIZ?

-Me gustaría claro, dar a conocer mi trabajo, obvio, lo de la fama es algo etéreo hoy está, mañana no, es un arma de doble filo que hay q saber manejar. En mi opinión la fama no te define como artista.

¿HARÍAS PRODUCCIONES PARA PLAYBOY TV?

-¿Por qué no?

¿QUE FAMOSO DE NUESTRO PAIS TE VUELA LA CABEZA?

-La verdad… argentino, ninguno.

¿A QUE MUJER DEL AMBIENTE LE DARÍAS UN PERMITIDO PARA UNA NOCHE DE LUJURIA?

–Es muy difícil elegir solo una.

¿ALGÚN NOVIO ES DE PEDIR ESO DE TENER SEMEJANTE BOMBA COMO VOS Y QUE SE ACEITE EL CUERPO TAN PERFECTO QUE TIENES? VISTE QUE HAY MUCHO MORBO.

-La verdad no me paso, pero no tendría problemas.

¿PROYECTOS PARA ESTE 2020?

-Proyectos miles para este 2020. Mi cabeza y mi cuerpo no paran un segundo de crear cosas nuevas,

¿CUANDO ENTRENAS TE SENTÍS MUY OBSERVADA? PORQUE DE CALZAS ESA FIGURA DEBE SER ADMIRADA.

– Cuando entreno solo me enfoco en hacerlo bien, no me importan las miradas, ahí solo soy yo.

¿QUE TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?

-¿Soy la chica de la semana? Mira vos…

¿COMO SE TE CONQUISTA?

-Claramente no se me conquista fácil, y los únicos que tienen chances conmigo son los que saben jugar bien sus cartas.

¿IMPORTA UN BUEN LOMO, DINERO, AUTO O UN VERDULERO, OBRERO TIENE LAS MISMAS POSIBILIDADES?

– ¿A vos que te parece? … lo dejo a tu criterio.

MAQUILLAJE Y PH;

@maritedejesus & @solevergaraok