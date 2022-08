Lali Espósito estalló en furia contra dos participantes de “La Voz Argentina”

«La Voz Argentina» es el programa más visto de la televisión argentina, y en parte este éxito ha venido gracias a su excelente jurado compuesto por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Ricardo Montaner.

Aunque el programa conducido por Marley ha tenido momentos emocionantes que han hecho que la intérprete de «Disciplina» esté al punto del llanto, esta vez el duelo entre dos participantes hizo que Lali Espósito estallará en furia por el poco compromiso que ambas pusieron en el escenario.

Lali logró agotar todas las funciones que ofreció en el Luna Park.

«A diferencia de mis compañeros, no voy a ser tan amorosa. Yo entiendo lo del nervio. Yo todavía me pongo nerviosa cada vez que me subo a un escenario. Va a sonar mal y no quiero ser mala onda: no han estado a la altura para nada y ninguna vino acá a ganarse un lugar en el programa, es lo que siento», dijo Lali Espósito.

Ante la duda de Ricardo Montaner sobre si le había parecido que la presentación había sido un desastre, la amiga íntima de la China Suárez expresó que no iba por aquí, sino que se había emocionado mucho al escuchar los ensayos de ambas y, lamentablemente, no fue lo que se presentó sobre el escenario.

Después de este regaño, la reconocida cantante argentina decidió quedarse con Julieta Silberberg para que siguiera en pie en la competencia, aunque antes de esta decisión aseguró que ningún nombre que elegiría la mantendría tranquila, ya que considera que aún les falta compromiso y dedicación para la instancia en la que está el concurso.