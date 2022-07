Habló la maestra de Campana: “Las madres se enojaron porque un papá me compró fotos desnuda”

La docente fue cuestionada por un grupo de padres por su ausencia en el aula y, paralelamente, vender contenido erótico en redes sociales y postularse para Gran Hermano. Dijo que lo hace “por necesidad”.

El nombre de Miguelina Fredes Sarasola sigue resonando en Campana, provincia de Buenos Aires. Esta docente de la primaria es motivo de polémica en los últimos días luego de que un grupo de padres pidiera que dejar su cargo luego de que comprobaran que vende contenido erótico en redes sociales y además se postuló al Gran Hermano 2022.

Estas cuestiones del ámbito privado no bastarían para algún tipo de cuestionamiento en sí mismas, pero los papás señalan que las realiza mientras está con pedido de licencia frente a las aulas y sus hijos tienen clases con suplentes.

Lautaro Ríos fue quien alzó la voz en nombre del grupo de padres para contar que Fredes Sarasola solo dio algunas horas de clases durante el primer día lectivo con un solo objetivo: obtener la titularidad del curso, pedir licencia y no volver más.

“Me indigna porque no saben lo que hay detrás. Vengo sufriendo hostigamiento de los papás desde hace años, incluso en otra escuela. Y ahora me atacan por otro lado. Me investigan lo que hago con mi vida privada fuera del ámbito institucional”, declaró la mujer de 28 años al portal TN.