Habló el productor que trajo a Luis Miguel a la Argentina en 1993: «Es muy soberbio»

Héctor Cavallero narró en «Bien Arriba» la mala experiencia que tuvo con «El sol de México» y equipo.

En pleno auge de su carrera, Luis Miguel vino a Argentina en 1993. Sin embargo, no fue todo color de rosa. En diálogo con Bien Arriba, el programa de Carlos Monti en Radio 10, el productor Héctor Cavallero, encargado de traerlo, hizo una fuerte definición al respecto. “Luis Miguel fue el único artista que no pude disfrutar la gira en 1993, muy soberbio. Todo fue desagradable”, disparó.

Cavallero también habló de su conocimiento de Hugo López, ex agente de Luis Miguel: “Hugo López fue un vivillo, socio del padre fue ganándose el cariño de Luis Miguel. Cuando entra en conflicto aprovecha para ocupar su lugar. El papel de Hugo López en la serie protege al chico y es muy ficcional, y Hugo no era así. Tuve la desgracia de ser socio de Hugo López. Tuve muy mala experiencia con él y pasamos momentos difíciles. Todo terminó mal, me estafaron. Con mi enfrentamiento con Hugo López se me hizo difícil traer a Luis Miguel a Argentina”.