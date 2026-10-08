había denuncias previas: Investigan un femicidio seguido de suicidio en Punta Alta

La víctima, de 33 años, fue hallada ahorcada; al igual que su expareja, un hombre de 47 años.

La Policía de Punta Alta investiga por estas horas un posible femicidio seguido de suicidio.

La víctima, de 33 años, fue hallada ahorcada en su domicilio de Corrientes al 1000. El desenlace se descubrió luego de la denuncia de su familia, que manifestó en la Comisaría que no podían contactarla.

Los efectivos fueron hacia el lugar y al no obtener respuesta, ingresaron por la fuerza. Fue hallada en una habitación y presentaba, además, heridas cortantes.

La mujer tenía denuncias por violencia de género contra su expareja y principal acusado, un hombre de 47 años, a quien también encontraron muerto en su casa de Tucumán al 800, a unas cinco cuadras del lugar del hecho.

La investigación está a cargo del fiscal Jorge Viego.

FUENTE: FRENTE A CANO