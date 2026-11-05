Gustavo Lanaro: “Nos dejaron a todos en la calle y no se que vamos a hacer”

El secretario general del Sindicato de Papeleros habló ante los trabajadores tras confirmarse el cierre de Papelera del Sur.

El secretario general del Sindicato de Papeleros habló durante la asamblea tras conocerse el cierre de Papelera del Sur. Confirmó que habría alrededor de 110 afiliados afectados y que este viernes habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo.

Tras conocerse el cierre de Papelera del Sur, trabajadores y representantes sindicales se reunieron en Tornquist para analizar la situación y comenzar a definir los próximos pasos.

Durante la asamblea, Gustavo Lanaro, secretario general del Sindicato de Papeleros, relató cómo se enteraron de la decisión de la empresa y expresó la conmoción que generó la noticia entre los trabajadores; “Ahora estoy cayendo. Cuando veo a toda esta gente acá, como que nos damos cuenta de la cagada que nos hicieron”, expresó ante los presentes.

Lanaro explicó que durante la mañana recibió una comunicación para concurrir a Bahía Blanca, aunque en ese momento no se les adelantó el motivo de la convocatoria; “Nos dijeron que querían hablar personalmente con nosotros. Fuimos con Ricardo y cuando llegamos nos atendieron junto a un abogado que no conocíamos. Ahí nos dijeron que iban a cerrar la Papelera”, relató.

“Nos dejaron a todos en la calle”

El dirigente señaló que la noticia generó sorpresa e impotencia, especialmente después de varios años en los que los trabajadores y el sindicato habían atravesado suspensiones y distintas dificultades intentando sostener la actividad; “Nosotros veníamos peleándola hace tres años. Hubo cambios de gerencia, vimos algunos movimientos y parecía que la situación podía cambiar. Desayunarnos hoy con esto genera mucha impotencia”, sostuvo.

Lanaro remarcó además el arraigo que tienen los trabajadores con Tornquist; “Somos personas que nacimos acá, que queremos seguir viviendo acá y que tenemos nuestras familias acá. No sabemos qué mierda vamos a hacer”, manifestó.

Según explicó, son alrededor de 110 los trabajadores afiliados directamente alcanzados por la medida, además del personal que se encuentra fuera de convenio; “Nunca pensé que como secretario, ni ninguno de mis compañeros de comisión, íbamos a tener que anunciar algo así”, señaló.

Qué les comunicaron sobre las indemnizaciones

Lanaro detalló también las condiciones que, según indicó, fueron planteadas por la empresa para las desvinculaciones; “Nos dijeron que nos iban a pagar las indemnizaciones durante este mes, la antigüedad que le corresponde a cada uno y un 15% adicional como plus”, explicó.

También mencionó el pago de dos meses de preaviso, vacaciones y aguinaldo, además del envío de las correspondientes cartas documento.

Sin embargo, remarcó que esa situación no representa tranquilidad para quienes pierden su fuente laboral; “Que te digan que te van a pagar todo no te deja tranquilo, porque el problema sigue siendo que te quedás sin trabajo”, expresó.

Audiencia en el Ministerio de Trabajo

Durante la tarde, el sindicato recibió además la comunicación del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Lanaro informó que el organismo dispuso de oficio una audiencia para este viernes a las 11 horas, en la que esperan que también participe la empresa; “Se comunicó Gustavo Ruiz, delegado del Ministerio de Provincia, se solidarizó con nosotros y nos informó que el Ministerio decretó una audiencia de oficio”, explicó.

El sindicato también mantuvo contactos con la Federación, desde donde comprometieron acompañamiento para la audiencia, y con representantes del Ministerio de Trabajo de Nación; “Vamos a hacer todo lo posible. No sabemos si vamos a lograr algo, pero vamos a ir hasta donde podamos con el apoyo de todos los trabajadores”, afirmó.

Acompañamiento de otros sectores

Lanaro destacó además las numerosas muestras de apoyo recibidas durante la jornada por parte de otros sindicatos, representantes gremiales y vecinos.

Mencionó especialmente el acompañamiento de dirigentes sindicales de Coronel Suárez y de otras organizaciones que se acercaron o se comunicaron tras conocerse la noticia; “El teléfono explotó durante todo el día. Me llegaron mensajes de personas que ni siquiera esperaba que se comunicaran. Hubo mucha gente solidarizándose con nosotros”, indicó.

En el cierre de su intervención, Lanaro defendió además el trabajo realizado desde el sindicato y rechazó las críticas dirigidas contra los trabajadores por su pertenencia gremial; “Nosotros también nos levantamos de madrugada para ir a trabajar, tenemos hijos y tenemos familias. Hoy estos trabajadores se quedaron sin empleo”, remarcó.

La situación continuará ahora con la audiencia prevista para este viernes, mientras los trabajadores y el sindicato aguardan conocer si existe alguna posibilidad de modificar la decisión adoptada por la empresa.