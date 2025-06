Guns N’ Roses vuelve a la Argentina: cuándo tocan y cómo comprar entradas

La banda liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan tocará el 17 de octubre en el estadio de Huracán. Entradas a la venta desde el 23 de junio.

La emblemática agrupación estadounidense comandada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan volverá a pisar suelo sudamericano con una ambiciosa gira que abarca 13 conciertos en distintos países de la región. La parada en Argentina será el 17 de octubre, con un show que promete ser inolvidable en el estadio Tomás Adolfo Ducó, conocido popularmente como el de Huracán, ubicado en Parque Patricios. La cita será parte del tramo latinoamericano de su tour mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, en plena marcha por Europa, y contará con la producción de DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts.

Esta octava visita del grupo a la Argentina forma parte de una travesía por Latinoamérica que contempla fechas en Costa Rica, El Salvador, Colombia, Chile, Brasil, Perú, México y nuestro país. Se trata de un regreso muy esperado por los fanáticos, que vienen siguiendo cada movimiento de la banda desde que retomó la formación clásica.

La venta de entradas estará dividida en dos etapas. El domingo 23 de junio a las 10:00 comenzará una preventa exclusiva para clientes del Banco Nación con tarjeta de crédito Visa, quienes tendrán un 15% de descuento hasta agotar stock, y la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés. Al día siguiente, el lunes 24 de junio a partir del mismo horario, se habilitará la venta general para todo el público, también a través de la plataforma allaccess.com.ar, y disponible con todos los medios de pago.

Dueños de un sonido que combinó como pocos la fiereza de la calle con una ejecución instrumental de altísimo vuelo, los Guns N’ Roses irrumpieron en la escena global a fines de los 80 para patear el tablero del rock y reintroducirle un espíritu salvaje que se creía perdido. En tiempos dominados por el pop sintético y el glamour prefabricado, ellos trajeron de nuevo el caos, la suciedad y la emoción cruda al centro del escenario. Pero también sorprendieron con baladas cargadas de sentimiento, mostrando una dualidad que quedaría grabada a fuego en su identidad. Aquella fusión entre lo salvaje y lo romántico, tan perfectamente encapsulada en el nombre y el logo de la banda —las armas y las flores—, los convirtió en una leyenda viviente del rock mundial.

