Guillermo Moreno en Pigüé; “Yo le dije a CFK, de todas las alternativas que había, elegiste el peor candidato”, en referencia al actual presidente.

(Por Ciudad Noticias): Guillermo Moreno durante la conferencia de prensa brindada ayer por la tarde en las instalaciones de (Confitería París), se mostró muy crítico con el actual presidente Alberto Fernández y fue contundente a la hora de hablar sobre la actualidad del país y aseguró que fue el pero candidato que eligió la ex presidenta CFK para que este, hoy sea el conductor del destino del país.

“Yo ese mismo sábado estuve en un canal nacional diciendo que Cristina Kirchner había elegido el peor. Le dije…Cristina, te equivocaste, elegiste el peor. De todas las alternativas que había, eligió el peor y me preguntaba, ¿por qué?…porque lo conozco hace treinta años.

Alberto Fernández que sea incapaz conduciendo los destinos del país, a mí no me sorprende.

Lo conozco hace treinta años, que es social demócrata, que no está apto, que es un muchacho que no está en condiciones. Vos por los menos para ser presidente tomas cincuenta decisiones diarias y todas esas decisiones, tienen que ser razonablemente acertadas”, lanzó el es secretario de comercio.

Además a las fuertes críticas adujo; “No es que si vos le pifias a cuarenta decisiones diarias no pasa nada. No…es grave. Y Alberto Fernández es una sumatoria de equívocos. ¿Qué va a decir CFK ahora?, tendrá que hacerse cargo de su decisión”, afirmó Moreno ante una de las preguntas de Ciudadnoticias.com.

Economía y salud:

¿Ahora, qué le pasó a Alberto Fernández hace un año atrás?…Él consideró que entre la salud y la economía, tenía que elegir la salud. En esa semana yo escribí un artículo que fue, el pueblo debe respirar, porque el coronavirus al menos lo que se sabía en ese entonces, era que afectaba las vías respiratorias, el pueblo tiene que respirar pero también tiene que comer”, respondió Moreno ante la pregunta de éste diario digital.

Refiriéndose al mismo tema, fue preciso y remarcó que la salud y la economía están totalmente implicadas.

“La salud y la economía, están directamente implicadas. Hay que manejarse con las dos riendas y Alberto se manejó con una. Un error garrafal porque hoy no tenes ni salud ni economía, porque si vos no tenes trabajo te enfermas, si vos no comes bien, te enfermas, si vos no te vestís bien, te enfermas. Ya empezó a bajar la temperatura y tenes que tener un abrigo, tenes que llegar a tu casa y tiene que estar calefaccionado, hay que comer algo caliente a la noche. La vida, es un hecho sistémico.

Alberto Fernández decía, acá están mis expertos. ¿Se acuerdan cuando decía eso?… ¿Pero cómo vas a tener expertos de un tema desconocido?, en qué cabeza cabe decir que tenes un grupo de expertos de algo que nadie sabía qué era el coronavirus.

Está caro que no tenía un grupo de expertos porque hoy es un tema que aún se desconoce bastante.

La pandemia como la manejó Alberto Fernández, es uno de los peores manejos del mundo. ¿Dónde lo ves?, en la caída del producto bruto interno”, dijo el futuro candidato a las legislativas del año en curso.