Precisamente, el arquitecto pasó por Bien de Mañana y reveló información vieja del periodista. “Yo la conocí hace unos años, yo iba a Animales Sueltos, el programa de Fantino y cuando irrumpió ella, se hizo famosa ahí en el programa”, empezó a contar sobre el programa que salía al aire en América hace unos años.

En ese momento, Silvina Escudero lo interrumpió para consultarle cuál fue la razón por la que Sofía Clerici saltó a la fama, a lo que respondió: “Se hizo famosa porque es una bomba sexual, realmente calienta a todos los hombres, era imposible no excitarse con esa mujer”.

Guido Süller mandó al frente a Alejandro Fantino tras el escándalo de Sofía Clerici y estalló la bomba: “Estaba casado”

No tuvo filtro y reconoció que a Fantino le ocurría lo mismo. “Estaba loco, perdón lo que estoy diciendo, ya prescribió, ¿puedo decirlo? Estaba caliente como negra en baile”, expresó y agregó que lo mencionó más de una vez: “Yo le estaba haciendo la casa a Alejandro y me hablaba de ella. Me decía que era una bomba”.

El picante ida y vuelta de Alejandro Fantino y Sofía Clerici que enfureció a Miriam Lanzoni

En las últimas horas, volvió a reflotar el momento en que Sofía Clerici fue invitada de Fantino en su show, algo que provocó las especulaciones de que Miriam Lanzoni lo habría hecho dormir afuera. Por su parte, Süller desmintió esta versión: “Eso fue una movida de prensa”.

Ante esta declaración, Mariel Di Lenarda sembró la duda: “Lo contó él. Pero chicos, esperen, lo contó él mismo, estaba en pareja, estaba casado con Miriam Lanzoni y se lo veía a Ale así como nervioso el día que la llevó”.