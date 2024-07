Guido Süller apuntó contra la hermana de Lali Espósito

Acostumbrado a no guardarse nada, Guido Suller habló acerca de su participación en el programa Patria y Familia, que se emite por el canal de streaming Luzu TV, y sorprendió a develar la interna que tiene con una de sus compañeras.

Se trata de Anita Espósito, otra de las columnistas del programa y hermana de Lali Espósito, con quien el mediático asegura no haber cruzado ni una palabra.

«Yo le hablo y no me contesta. No recuerdo haber tenido una charla con ella nunca», contó Suller durante su paso por LAM. Seguidamente, recordó el mal momento que vivió con Anita, cuando el conductor del programa se encontraba de vacaciones y a él le tocó quedar a cargo.

«Ella estuvo 50 minutos con el teléfono, era mi primer conducción y yo estaba muy nervioso. No me remó nada», lamentó Guido.