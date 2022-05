Guido Kaczka opinó sobre la actualidad argentina: “A veces pienso que nunca vamos a salir adelante”

Tras ganar el Martín Fierro como Mejor Conductor, Guido Kaczka, vive un gran momento de su carrera al ser reconocido como uno de los presentadores más histriónicos y reconocidos de la televisión nacional. A lo largo de la pandemia de coronavirus logró consolidar los formatos de sus programas y ahora se luce en “Los 8 escalones”.

A hora de hablar sobre su función televisiva, el también actor reflexionó sobre la actualidad de la Argentina y reconoció: “A veces pienso que nunca vamos a salir adelante”. En una entrevista radial con Pablo Montagna, Guido contó cómo cumple su labor como comunicador.

“Tiene que ver con laburar, no quejarse, tratar de cumplir la función que uno tiene y no pelear, o enojarse. Porque en definitiva, aquellos que tenemos cosas para valorar, tenemos que tener una buena actitud”, consideró el presentador. Y aseguró que “lo mejor es hacer la parte que uno le toca, lo mejor posible, con el mayor deber ser que uno sienta”. “Ahí está un poco el laburo que trato de hacer”, admitió.

Finales inéditas en «Los 8 escalones del millón».

En ese sentido, también analizó el presente del país: “Todos tenemos un día en el que nos sentimos muy frustrados, muy impotentes. Hay otros días que pensamos que la cosa puede mejorar de algún modo. Yo tengo tendencia a pensar para adentro, qué cosa puedo hacer yo lo mejor posible. Enojarme obviamente también me pasa con lo de afuera, con los políticos, pero tengo más tendencia a mirar hacia adentro”.

Pero al mismo tiempo admitió: “A veces me levanto y digo lo que deben decir muchos: ‘Nunca vamos a salir adelante, nunca vamos a estar bien’. Y otras veces pienso mejor. Pero trato de ser cauto con la opinión, por el sentido de no enervar”.

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro por Labor de Conducción Masculina Foto: web

“Ninguno tiene la solución. Cada uno tiene en este país la razón que perdió el otro. Acá vivimos así, yo con mi razón y el otro tiene la otra. Y la verdad es que es una obviedad que si no funcionamos como red, nunca vamos a salir”, consideró a cerca de la vida en sociedad.

Cómo atraviesa el éxito de “Los 8 escalones”

Luego de varias temporadas consecutivas, y después de ceder su lugar en “Bienvenidos a Bordo” a Laurita Fernández, el conductor opinó sobre la gran etapa en su carrera que vive y destacó que “Cuando se gana tampoco es lo único que pasa, y cuando se pierde, tampoco es la muerte”.

Valentina Retamales junto al conductor Guido Kaczka en el programa Bienvenidos a Bordo. Foto: Gentileza

“Tiendo a ir más al centro de la ruta, un poco también por carácter”, contó sincero. Y adelantó que la producción de El Trece está evaluando adaptar el formato del programa dedicado a quinceañeras: “Se está preparando, vamos a ver si sale. Estamos intentando, como hicimos con la versión kids, algunos especiales porque está bueno que la estructura no sea solo para mayores de 18 años”.

En cuanto a su extensa trayectoria en los medios, valoró: “Estoy orgulloso, hice muchas cosas que no me hubiera imaginado, logré y aprendí muchas cosas que ni siquiera estaban en mi ambición y me sigue pasando. Estoy muy contento de hacer tanto tiempo lo que me gusta y seguir haciéndolo”.