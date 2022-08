Grupo América despidió a Viviana Canosa de la peor manera

El Grupo América, que maneja América TV y A24, enfrenta una guerra que parece no tener un final favorable con Viviana Canosa desde hace algunos días, cuando la periodista decidió renunciar al alegar que había sufrido «censura a la libertad de expresión». Desde ese día, este tema se ha tratado en muchos programas de la televisión argentina.

Por su parte, la conductora de «Viviana Con Vos» explicó que su equipo tenía preparado un informe sobre Sergio Massa, el cual contenía un escrache que el actual Ministro de Economía había protagonizado hace unos días. Ante la negativa de Daniel Vila de pasar el fragmento por «incitar al odio», Viviana Canosa decidió dejar su silla vacía y abandonar el canal.

Canosa informó de su renuncia en Twitter.

Al poco tiempo, Daniel Vila, el director del Grupo América, le concedió una entrevista a Infobae y dejó claro que había sido una decisión personal de él y confirmó que el espacio seguiría abierto para que Viviana Canosa volviera a las pantallas de A24 con el formato que más índice le daba a dicho canal.

La mañana del lunes, todos los programas trataron el tema. En «Socios del Espectáculo» aseguraron que es típico de la periodista salir con escándalos de un sitio de trabajo; en «Intrusos», Flor de la V y Edi Zunino defenestraron a Viviana Canosa de la peor manera; mientras que en «Argenzuela» se concentraron en hablar de la línea fina de la censura y Jorge Rial aprovechó para mandarle uno que otro palito a su nuevo enemigo, Vila.

El rating de A24 con la silla vacía de Canosa fue de 2,6 puntos.

Sin embargo, ninguno de estos debates se comparó con la lamentable decisión que tomó A24 en el horario en el que debería estar en el aire la ex Intrusos. Su silla vacía estuvo en el aire por más de 10 minutos con los graphs «libertad de expresión» y «Viviana con Vos». En los minutos siguientes, pasaron un tape de programas pasados de la excolega de Alejandro Fantino en los que criticaba al gobierno actual.

Para muchos internautas de las redes sociales, esta decisión fue una forma terrible de «hostigar» a un comunicador social y algunos ciudadanos se reunieron en las afueras de la sede de América TV para demostrar su indignación ante este hecho.

Según «Plus Rating», el canal de Vila no está en el mejor momento con sus trabajadores.

América TV, una bomba por estallar

Viviana Canosa no es el único problema del canal liderado por Daniel Vila, ya que hace algunas semanas Rial informó que sus trabajadores habían iniciado un paro por no haber cobrado su sueldo. La noticia no repercutió tanto, aunque «Viviana con Vos» fue uno de los programas que no salió en el aire por «falta de personal».

Posteriormente a la salida de Canosa, Alejandro Fantino se negó a leer el comunicado del Grupo América sobre el hecho y esto sembró dudas sobre su mala relación con la directiva. Según el programa «Argenzuela», el conductor de «Animales Sueltos» no llegará hasta diciembre y abandonará el canal a mediados