Grudke hizo una impactante confesión sobre un abuso que sufrió como modelo

Durante una entrevista, Ingrid Grudke denunció haber sido abusada durante sus primeros años como modelo. En diálogo con Héctor Maugeri para + Caras, la exmodelo confesó haber sufrido “más de un abuso” a lo largo de su carrera.

“De grande me di cuenta de que fueron varias las situaciones y momentos que hoy, si lo cuento, es un abuso…”, lamentó Grudke.

Y si bien la -ahora- fisicoculturista evitó entrar en detalles, alertó que hubo “manoseos y algunas cosas más” por parte de personas a las que, según dijo, no puede nombrar. En ese sentido, la misionera recordó la vez que fue citada a un “casting” por parte de un reconocido empresario.

“Cuando llegué y no vi a otras personas, pensé ‘¿por qué no hay otras modelos? Llegás a la oficina del señor con nombre, que no lo podés decir porque es su palabra contra la tuya. Actualmente, si lo digo es un escándalo, pero es como que yo no tengo pruebas para decirlo”, contó sobre aquella vez.