Griselda Siciliani habló luego del escándalo con Sabrina Rojas

Sabrina Rojas fue muy dura cuando habló sobre el vínculo que mantenían Luciano Castro y Griselda Siciliani cuando ella estaba embarazada. En ese sentido, aseguraba que se mensajeaba frecuentemente con el padre de sus hijos.

En medio del escándalo, Oliver Quiroz de A la tarde le consultó a Griselda sobre la situación con Sabrina Rojas, a lo que atinó a responder: “Saben que mucho yo no hablo de estas cosas de la vida íntima y no quiero que vuelvan sin nota a sus hogares, pero soy medio embole”.

“Me molesta y, obviamente, me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública, de ser una actriz popular. También (…) que siempre alguien pueda hablar de mí y trato de entenderlo como lo que es y yo tengo este modo de no participar, pero no es que no me afecte, pero no es mi tema”, señaló Siciliani.

Por otra parte, se refirió a las declaraciones de Sabrina Rojas: “Entiendo que dicen algo de vos y obviamente que es como una invitación o una provocación a que uno tenga que decir algo, pero también uno tiene la opción de no decir nada sobre algunas cosas”.