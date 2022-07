Grigoriades:”Yo digo que los políticos que pegan esos saltos de un lado a otro, es porque quieren vivir de la política y nada más”

(Por Ciudad Noticias): Al ser abordado sobre el paso de la edil Pamela Hernández del PRO a la UCR, el ex concejal amarillo, lanzó un fuerte testimonio que estuvo dirigido claramente a quien se aferró en dos oportunidades a la secretaría del HCD y actualmente, ocupa una banca.

“¿Duele?, si duele, pero nadie está atado y sucedió”, dijo Carlos Grigoriades sobre el traspaso de Hernández a la UCR.

“Yo digo que los políticos que pegan esos saltos de un lado a otro, es porque quieren vivir de la política y nada más, esperan sus sueldos, esperan su jubilación pero bueno, no tienen una convicción a fondo. Y no es así, en la política hay de todo”, remató el ex concejal del PRO.