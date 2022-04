“Granizo”, ¿por qué decepciona la nueva comedia de Guillermo Francella? | RESEÑA

Dirigida por Marcos Carnevale, este filme cuenta la historia de un famoso meteorólogo que, de un momento a otro, pierde su prestigio al fallar un pronóstico del clima. La vimos y este es nuestro comentario.

Desde su punto de partida, el argumento de “Granizo”, la nueva película de Guillermo Francella, es inverosímil. Un meteorólogo tiene tanto éxito con sus “predicciones” sobre el clima en un noticiero de la TV argentina que salta al programa propio. Este nuevo show, con banda de músicos y una escenografía tan costosa como luminosa, alcanza altísimos niveles de sintonía en horario central. Todo esto resulta, como si fuera necesario decirlo, absolutamente inimaginable en tiempos de modernos smartphones que te anuncian si habrá sol o lluvia en los próximos 30 días.

Pero para Miguel Flores, el protagonista de esta propuesta dirigida por Marcos Carnevale que acaba de estrenarse en Netflix, lo que él hace “desde hace 20 años” no es tan simple como lo que vemos en las pantallas de nuestros celulares. Flores no deja de repetirle a sus detractores que “estudió seis años” en la universidad para ser quién es: un tipo infalible. Aunque ciertamente solo los estudios no hacen a este protagonista tan particular.

Y es que, Miguel Flores, qué duda cabe, tiene mucho del actor que lo interpreta. Sobre Guillermo Francella pueden escribirse más que notas periodísticas, inmensas biografías. No solo por su trabajo en éxitos del género como “Poné a Francella” o el remake de “Casado con hijos”, sino también en películas de corrientes diametralmente distintas, como “El secreto de sus ojos” (donde interpretó al secretario judicial Pablo Sandoval) o “El Clan”, poderoso drama con el que ganó más de un premio.

¿Podemos decir que “Granizo” es un pequeño traspié en la carrera de Francella? Parcialmente, sí, y a continuación intentaremos sustentarlo. Primero: estamos ante una comedia sobre lo absurdo: un tipo que predice el clima con exactitud por dos décadas y, de un día para otro, falla, por lo que abruptamente ve cómo se derriba no solo su prestigio, sino también la vida acomodada e independiente que logró a costa de esfuerzo, carisma, pero también de –y aquí viene otra arista del filme—dejar de lado a la doctora Carla (Romina Fernandes) su única hija que vive en Córdoba.

Consciente del error que significó pronosticar algo que finalmente no ocurrió, Flores es prácticamente echado de su nuevo programa. Aunque hace denodados intentos por convencer a su jefe del canal (Gustavo/Martín Seefeld), el impacto mediático y cibernético (“Esos impunes que usan las redes son nuestros clientes”) es tal que no hay marcha atrás. Es en ese entonces que se abre un segundo plano de la cinta. Forzado porque el amor que los argentinos sentían hacia él se ha convertido en odio sin medidas, el protagonista decide huir casi como un delincuente a buscar a la única persona que –literalmente—le queda en el mundo: su hija Carla.

Guillermo Francella en «Granizo»

A partir de este punto, “Granizo” pasa a ser muchas cosas, aunque no necesariamente de forma precisa. Carla lo recibe en su casa y, evidentemente, la relación está quebrada. Francella y Fernandes exhiben una buena química en escena cuando deben sacarse los ‘trapitos’ del pasado al fresco, sin embargo, el ‘tira y afloje’ ciertamente parece no llevarlos hacia ningún lado. El meteorólogo parece mucho más tranquilo cuando le habla a Osvaldo, su pececito naranja. Quizás porque este no le responde.

«Granizo», película argentina en Netflix

La cinta de Marcos Carnevale circula también por otras mini-historias. Está presente el fanático que en algún momento se torna insoportable y finalmente acosador: Luis/Peto Menahem es un taxista de clase media que ve a Flores como su estrella de la TV. Le cree cada uno de sus pronósticos y los defiende frente a familiares y amigos y, entonces, el día en que este falla, y la tormenta de granizo destruye su único medio de vida, su vida cambia. Nadie acepta viajar en su auto destruido y sin ventanas. Así pues, el indignado chofer toma una decisión rotunda con respecto a su meteorólogo favorito.

Aunque va dirigida al público hispanoamericano en general, el filme tiene un innegable acento argentino. Desde, evidentemente, Buenos Aires y las bellas ciudades que se mencionan, hasta la serie de personajes del entretenimiento local que aparecen en una serie de ‘cameos’ que ciertamente, si uno no vive en dicho país, considerará irrelevantes.

«Granizo» es una comedia dramática argentina

Para el final de este análisis hemos dejado el toque de ciencia ficción o fantasía que acoge la cinta. Aunque en el primer párrafo de esta nota dijimos que resultaba inverosímil ver a un meteorólogo más popular que Susana Giménez o Marcelo Tinelli, lo cierto es que incluso esto parece convincente si –para los que llegaron al final de la cinta—conocemos al hombre que cambia (sí, otra vez) la vida de Flores. ¿Cómo así alguien logra predecir el tiempo en el jardín trasero de su chacra? “Granizo” empieza mal, se recupera de la mano del humor de Francella y los insultos a aquellos que tras la desgracia le dan la espalda, pero vuelve a desplomarse merced a un final a todas luces inexplicable y forzado.

Aunque nada de esto empañará la gran trayectoria de un artista como Guillermo Francella, afirmar que esta comedia sobre catástrofes naturales irá al ránking de sus mejores 10 trabajos en cine y televisión, sería como decir que Maradona no es argentino.

Guillermo Francella protagoniza «Granizo»

LA FICHA:

Sinopsis: Un famoso meteorólogo de la televisión, Miguel Flores, se convierte en el enemigo público número uno cuando falla al prevenir una terrible tormenta de granizo. Esto lo obligará a huir de la gran capital para encontrar refugio en su ciudad natal, lo que derivará en un viaje de redescubrimiento tan absurdo como humano.

Título original: “Granizo”

Duración: 118 minutos

Clasificación: +16 años

Género: Comedia dramática

Calificación: ★★